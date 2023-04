Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennusprojektissa on urakoitsijan Hutni Montaze a.s. toiminnassa epäselvyyksiä, jotka liittyvät yhtiön henkilöstön palkanmaksuun rakennusurakan aikana. Metsä Fibre on purkanut yhteistyösopimuksen Hutni Montazen kanssa.

– Poliisi on aloittanut myös asian tutkinnan yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Tällaisten rikkomusten ilmaantuminen on meille suuri pettymys, mutta tämä osoittaa, että harmaan talouden torjunta toimii, mikä on meille tärkeää, sanoo tiedotteessa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Poliisin esitutkinnassa selvitetään yrityksen työntekijöiden palkanmaksuun, työaikaan ja -olosuhteisiin liittyviä seikkoja.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Ossi Granat Lapin poliisilaitoksesta kertoo, että viranomaiset tekivät 26.huhtikuuta Kemin tehdasalueella esitutkintaan liittyviä toimenpiteitä.

– Kyseessä on ulkomainen yritys, joka on kuluneen vuoden aikana työllistänyt Kemin biotuotetehdasprojektin yhteydessä satoja työntekijöitä. Poliisi on eilen kuulustellut rikoksesta epäiltynä kolmea yrityksen edustajaa. Näiden kuulustelujen lisäksi tehdastyömaan alueella puhuteltiin kymmeniä yrityksen työntekijöitä. Esitutkinta on keskeneräinen, eikä sen valmistumisesta ole toistaiseksi tarkkaa arviota, kertoo tutkinnanjohtaja Granat.

Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen epäilee, että Hutni Montazen palkanmaksulaskenta Suomessa on tehty työehtosopimusten mukaisesti, mutta todellinen palkanmaksu työntekijän kotimaassa ei olekaan perustunut esitettyyn palkkalaskelmaan.

Metsä Fibren biotuotetehtaan rakennushankkeessa on projektin aikana toiminut yhteensä noin 15 000 työntekijää ja 1 900 yritystä. Noin kaksi vuotta kestäneen rakennushankkeen aikana työmaalta on jouduttu poistamaan yhteensä 10 yritystä sen vuoksi, etteivät ne ole täyttäneet projektin vaatimuksia huomautuksienkaan jälkeen.