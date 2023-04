Netistä tilattujen alkoholiostosten määrä romahti, mutta Tulli pysäyttää edelleen rekkoja, joissa on vilunkiviinaa

TULLI

Tulli on valvonut tehostetusti Suomen ulkopuolelta tilattuja alkoholituotteita viime marraskuusta alkaen. Nettitilausten määrä on pudonnut roimasti, mutta maahan tulee edelleen rekkalastillisia alkoholia, joissa on veroepäselvyyksiä. Tullin arkistokuvassa on Helsinkiin pysäytettyjä alkoholilähetyksiä.