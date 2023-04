Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Voice of Finlandin tuotantoyhtiö syrji Suomessa asuvaa Venäjän kansalaista

The Voice of Finland ohjelman tuotantoyhtiö ITV Studios Finland Oy syrji Suomessa asuvaa Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaista poistaessaan hänet The Voice of Finland -ohjelmasta hänen Venäjän kansalaisuutensa vuoksi, kertoo yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman.

Syksyllä 2022 Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen poistettiin Voice of Finland -ohjelmasta hänen jo päästyään ohjelman karsinnoista jatkoon. Yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioi asiaa ja totesi kyseen olevan syrjinnästä. Tuotantoyhtiö myönsi syrjinnän ja maksoi ohjelmasta poistetulle osallistujalle yhdenvertaisuuslain mukaisesti hyvitystä syrjinnästä.

ITV Studios Finlandin toimitusjohtaja Pete Paavolainen kertoo heidän tehneen sovittelua ja sovintosopimuksen kyseisen kilpailijan kanssa yhteistyössä Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston kanssa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Ennennäkemättömästä maailman tilanteesta johtuen tuotantoyhtiö ja kanava tekivät nopeasti kesken tuotantoa päätöksen kilpailijan sulkemisesta pois ohjelmasta. Pian sen jälkeen totesimme päätöksen olleen väärä ja tarjosimme kilpailijalle mahdollisuutta palata takaisin kilpailuun. Olemme sitoutuneet kaikkien yhdenvertaiseen kohteluun ja pahoittelemme sitä, miten asiassa toimittiin, Pete Paavolainen kertoo.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tietoon on tullut useita syrjintä- ja häirintätapauksia venäläistaustaisia ihmisiä kohtaan Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

– Pakotteet ovat tarkoin rajattuja, oikeudellisia päätöksiä. Niitä ei tule soveltaa laajentaen. Häirintä tai syrjintä Venäjän kansalaisia tai venäjänkielisiä kohtaan ei ole missään muodossa hyväksyttävää, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman kertoo tiedotteessa.

Stenman painottaa, että venäläistaustaisten tai Venäjän kansalaisten syrjintä ei ole hyväksyttävää, ja Venäjälle asetettuja pakotteita tulee soveltaa EU:n päätösten rajoissa.