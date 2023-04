Palvelukatkoksen vaikutukset

Turun Pääkirjasto:

Pääkirjasto on suljettu tiistaina 16.5.

17.5. pääkirjasto on auki normaalisti, mutta lainaaminen, varaaminen ja palauttaminen on mahdollista vasta kello 12 jälkeen, tai heti kun päivitys on valmis.

Noudettavana olevia varauksia ei voi noutaa 17.5. ennen kuin päivitys on valmis.

Uusien kirjastokorttien teko, asiakastietojen päivitys tai maksujen maksaminen ei ole mahdollista järjestelmäpäivityksen aikana.

Lähikirjastot:

Kaikki lähikirjastot on suljettu tiistaina 16.5. Myös omatoimiaika on pois käytöstä.

keskiviikkona 17.5. lähikirjastoissa on käytössä normaali palveluaika, mutta lainaus, varaus ja palautus sekä omatoimikäyttö eivät ole käytössä ennen kuin järjestelmäpäivitys on valmis noin kello 12.

Kirjastoautot:

Kirjastoautot eivät aja 16.5.

17.5. kirjastoautot ajavat iltareitit.

Verkkokirjasto:

Verkkokirjastoon ei pääse kirjautumaan 15.5. kello 22 alkaen. Verkkokirjaston palvelut pyritään palauttamaan käyttöön 17.5. klo 12 mennessä tai heti kun päivitys on valmis.

Uusiminen, varaaminen ja maksujen maksaminen ei ole mahdollista

Asiakastietojen päivittäminen ei ole mahdollista

Vaski-kirjastojen kokoelmaa voi selata verkkokirjastossa myös päivityksen aikana, mutta saatavuustietoja ei näy

e-aineistojen käyttö ei ole mahdollista.

Tarkemmat tiedot katkoksesta löytyvät Vaski-kirjaston sivuilta.