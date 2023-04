Tuntemattoman savolaisnaisen Whatsapp-tili avautui yllättäen salolaisen yrityksen puhelimessa, kertoo Salon Seudun Sanomat. Lehden haastatteleman Liikenne- ja viestintäviraston viestintäverkkoasiantuntija Jukka Rakkolaisen mukaan ei saisi käydä niin, että puhelinnumeron mukana tulee WhatsApp-ryhmiä. Tämä on vastoin myös oikeuskäytäntöä ja tietoturvaa. Kyberturvallisuuskeskus tutkii tapausta.

Salolaisen yhtiön hankkiman uuden puhelinliittymän mukana tuli kuusi Whatsapp-keskusteluryhmää ja yli kolmekymmentä puhelinnumeroa, joista osa oli salaisia. Lehden mukaan sotkussa on ilmeisesti kyse siitä, että teleyritys, jolta puhelinliittymä on hankittu, ei ole toiminut oikeiden menettelytapojen mukaisesti. Harva yleensä luopuu puhelinnumerostaan vaihtaessaan liittymää, mutta näin tapahtuessa, teleyhtiöt pistävät liittymän kiertoon seuraavalle asiakkaalle. Käytettyjen liittymien varoaika eli karanteeni on minimissään kuusi kuukautta.

Salon Seudun Sanomien mukaan liittymä on kuulunut savolaisnaiselle vielä neljä ja puoli kuukautta ennen kuin se päätyi salolaiselle yritykselle. Whatsapp-tili on sidoksissa käyttäjän puhelinnumeroon. Kyberturvallisuuskeskuksesta kerrotaan, että teleoperaattorit eivät pysty vaikuttamaan Whatsapp-tilien lakkauttamiseen.

Whatsapp on osa amerikkalaista Meta-yhtiötä, josta kerrotaan lehdelle, että tili poistetaan, jos sitä ei ole käytetty neljään kuukauteen. Kyberturvallisuuskeksuksesta korostetaan, että Whatsapp-tili on syytä poistaa, jos on vaihtamassa puhelinnumeroaan.