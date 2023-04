Turun Kauppatorilla tullaan järjestämään Secondhand Sunday -kirpputoritapahtuma tulevana kesänä aina sunnuntaisin kello 11–17.

– Yksi selkeimmistä kaupunkilaisten suunnalta tulleista palautteista on ollut toive kirpputoritapahtuman palauttamisesta Kauppatorille. Second hand -ala on kasvattanut suosiotaan ja kehittynyt torin remonttivuosien aikana hurjasti ja siksi myös uudistuneelle torille haettiin kiinnostavaa ja raikasta kirpparikonseptia. On mahtavaa saada kuhinaa ydinkeskustaan myös sunnuntaille, kertoo Turun kaupungin kauppapaikkapäällikkö Hanna Sjöbring tiedotteessa.

Tapahtuma järjestetään joka sunnuntai, ainoastaan juhannuksena ja Turun päivänä se jää välistä. Ensimmäinen kirppistelypäivä järjestetään sunnuntaina 11. kesäkuuta. Viimeisen kerran tälle vuodelle se järjestetään sunnuntaina 24. syyskuuta.

Myyntipaikkoja pääsee varaamaan toukokuun alkupuolella tapahtuman verkkosivuilta, kunhan varausjärjestelmä saadaan avattua.

Yksityismyyjille myyntipaikan hinta on 20 euroa ja pienyrittäjille 50 euroa. Myyntipaikoituksessa suositaan käytettyjen tuotteiden myyntiä, mutta myös pienyrittäjille on tapahtumassa tilaa, tosin rajallisesti.

Tapahtuman järjestämisen taustalla ovat nuoret yrittäjät Karoliine Sirvidas, Nea Porkka, Milja Kyrömäki ja Sarah Lindvall Turun ammattikorkeakoulun Bisnesakatemiasta, osuuskuntayritys Elitionista.