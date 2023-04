Venäjä on ottanut haltuunsa Fortumin ja Uniperin omistukset Venäjällä

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut tiistaina asetuksen, jonka myötä Venäjä on ottanut haltuunsa Fortumin ja saksalaisen Uniperin omistukset Venäjällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Asetus on julkaistu Kremlin verkkosivuilla.

Asetuksen mukaan Venäjällä on oikeus ottaa haltuunsa ulkomaisten yhtiöiden omaisuutta, mikäli maan omaisuutta takavarikoidaan ulkomailla. Haltuunoton kerrotaan olevan väliaikainen.

Fortumin viestintäjohtaja Kati Suurmunne kertoi Iltalehdelle aamuseitsemältä, ettei Fortumilla ole asiasta mitään virallista tietoa. Yhtiö kertoo selvittävänsä asiaa.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 8.23.