Menestyksekäs monitaituri Harry Belafonte on kuollut 96-vuotiaana

Amerikkalainen laulaja, lauluntekijä, näyttelijä ja ihmisoikeusaktivisti Harry Belafonte on kuollut 96-vuotiaana. Asiasta uutisoineen Daily Mailin mukaan tähden edustaja on kertonut kuolinsyyksi sydämen vajaatoiminnan. Belafonte kuoli kotonaan New Yorkin Manhattanilla tiistaina.

Belafonte tuli tunnetuksi etenkin The Banana Boat Songista, jonka suomennos on Banaaninlastaajan laulu. Hänen vuonna 1956 julkaisemansa Calypso-levy on tiettävästi ensimmäinen yli miljoona kappaletta myynyt sooloartistin albumi.

Belafonte on voittanut urallaan muun muassa Tony-palkinnon ensimmäisenä afro-amerikkalaisena Broadway-musikaalista. Myös Emmy-palkinnon hän voitti ensimmäisenä afro-amerikkalaisena.

Belafonte ehti voittaa urallaan myös kolme musiikkialan arvostettua Grammya. Ihmisoikeustyöstään hänelle myönnettiin vuonna 2014 Yhdysvaltain elokuva-akatemian jakama Jean Hersholtin humanitaarinen palkinto, joka myönnetään humanitaarisista teoista tuottajille, ohjaajille, kirjoittajille ja näyttelijöille.