Runosmäen K-Supermarkettiin paluumuuttajana uusi kauppias

Suvi Hussi aloittaa heinäkuun alusta Turun K-Supermarket Runosmäen kauppiaana. Nykyinen kauppias Juha Pöyhönen kiittää henkilökuntaa ja asiakkaita kuluneista vuosista.

Runosmäki on Hussin toinen kauppapaikka. Aiemmin hän on toiminut kauppiaana kaksi vuotta K-Supermarket Myllyssä Harjavallassa. Turkulaisille hän on tuttu K-Supermarket Manhattan Citystä, jossa hän suoritti kauppiasharjoittelunsa.

– On hienoa päästä muuttamaan takaisin kotipaikkakunnalleni Turkuun ja toimia täällä K-kauppiaana, Hussi kertoo tiedotteessa.

Suvi Hussi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Ennen kauppiasuraa hän on työskennellyt eri toimialoilla valmistavan elintarviketeollisuuden, markkinoinnin sekä IT-alan parissa. Opiskeluiden ohella hän on työskennellyt vuosia K-Supermarketissa eri osastoilla ja kassoilla.