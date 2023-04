Tänään Kaarina-talossa pidetyssä SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokouksessa piirin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tuula Oksanen SPR Turun osastolta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ilse Reinholdt SPR Ruissalon osastolta. He molemmat ovat pitkäaikaisia toimijoita Punaisen Ristin erilaisissa vapaaehtoistehtävissä.

– Nykymaailmassa Punaisen Ristin arvoja ja periaatteita tarvitaan yhä enemmän. Minulle tärkeitä ovat humanitaarisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Näiden lisäksi haluan edistää piirin toiminnassa vapaaehtoisten hyvinvointia, sanoo piirin uusi puheenjohtaja Tuula Oksanen.

Vuosikokouksessa valittiin myös muita piirin hallituksen jäseniä. Hallituksen jäseniksi valittiin Sofia Henriksson Kaarinan osastosta (uusi), Rauno Hoikkala Salon osastosta, Kaisa Leiwo Kaarinan osastosta, Riitta Liuksa Naantalin osastosta (uusi) ja Petri Raita Turun osastosta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vuosikokouksessa valittujen lisäksi hallituksessa jatkavat Marjo Aaltonen Halikon osastosta, Johannes Alaranta Perniön osastosta, Timo Tolppanen Maskun osastosta, Marja Tuomainen Uudenkaupungin osastosta ja Mika Vilpo Turun osastosta.

SPR Nousiaisten osasto sai Vuoden osasto 2022 -palkinnon. Osasto on toiminut monipuolisesti ja aktiivisesti, tekemällä esimerkiksi työtä Ukrainan kriisiä paenneiden auttamiseksi, tiedotteessa kerrotaan.

– Nousiaisten osasto kiittää piiriä palkinnosta ja on erittäin otettu kunniasta ja iloinen siitä, että aktiivinen toiminta on huomioitu. Tunnustus on kiitos kaikille vapaaehtoisillemme, jotka ovat olleet mukana osaston vapaaehtoistoiminnassa, sanoo SPR Nousiaisten osaston puheenjohtaja Susanna Virtanen.