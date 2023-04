Tomas Björkroth Rkp Varsinais-Suomen uudeksi puheenjohtajaksi

Varsinais-Suomen Rkp on valinnut tänään piirikokouksessaan Kemiössä uuden puheenjohtajiston ja hallituksen. Piirin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Paraisilta kotoisin oleva Tomas Björkroth.

– Useat nostavat esille eduskuntavaalit 2027, kuinka fokuksemme ja tavoitteemme tulee olla siellä. Yhdyn ajatukseen, mutta matkan varrella on useampi välitavoite, mainittakoon presidentti- ja EU-vaalit 2024 sekä kunta- ja aluevaalit 2025. Piiri ei saa kuitenkaan olla pelkkä vaalikoneisto, meidän tulee myös aktiivisesti tehdä politiikkaa edustajiemme kanssa eri tasoilla. Meillä kaikilla tulee olla yhteinen tavoite ja yhtenäinen strategia. Tarvitsemme toiminnan, joka aktivoi niin vanhoja kuin uusia jäseniä. Piiri on niin vahva kuin sen paikallisjärjestöt ja sen vuoksi piirillä on velvollisuus olla avuksi, Tomas Björkroth sanoo tiedotteessa.

Piirin varapuheenjohtajaksi valittiin Markus Blomquist Turusta ja Roger Hakalax Kemiönsaarelta.