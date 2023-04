Noin 500 lasta vailla sosiaalityöntekijää Varsinais-Suomen hyvinvointialueella – useisiin lastensuojelun virkoihin ei ole saatu yhtäkään hakemusta

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) on tällä hetkellä noin 500 lastensuojelun asiakaslasta ilman asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää. Varha on tällä viikolla tehnyt toiminnastaan Lounais-Suomen aluehallintovirastolle ilmoituksen, sillä epäkohtaa ei ole kyetty korjaamaan viipymättä.

Varhan tiedotteen mukaan tilanne on seurausta siitä, että useita julkisessa haussa olleita lastensuojelun virkoja ei ole saatu täytettyä. Virkoihin ei ole tullut yhtäkään hakemusta.

Virkoja on pyritty täyttämään myös ostopalveluilla, vaikka se ei ole aluehallintoviraston linjauksen mukaista. Edes ostopalveluilla ei kuitenkaan ole saatu riittävästi tekijöitä avoimiin tehtäviin, Varhan tiedotteessa kerrotaan. Avoimia virkoja on eri puolilla Varhan aluetta.

Osaltaan tilanteeseen on vaikuttanut myös siirtymä hyvinvointialueelle.

– Tilanne siirtyi meille kunnilta, joissa sosiaalityöntekijöistä on ollut pulaa jo pitkään. Varha ei ole tässä tilanteessa yksin, sosiaalityöntekijäpula on kansallinen ongelma, kertoo tiedotteessa sote-palveluiden tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen.

Pakarisen mukaan tilanne otetaan hyvin vakavasti, ja hyvinvointialueella on tekeillä monipuolisia toimenpiteitä ongelman korjaamiseksi. Valmisteilla on henkilöstön palkitsemisia sitoutumisesta ja joustamisesta, sosiaalityöntekijöiden sijaistamisyksikkö sekä juridista ja tietoteknistä tukea. Aikeissa on tukea opintojen loppuun saattamista ja täydennyskoulutusta, määrittää tiimien ja yksiköiden kokoa sekä parantaa henkilöstön työhyvinvointia.

– Näillä toimenpiteillä ei välittömästi saada aikaan muutosta, mutta ne tulevat johtamaan henkilöstön nykyistä parempaan pysyvyyteen lastensuojelun sosiaalityössä, Varhan tiedotteessa sanotaan.

Hyvinvointialueen aluehallitus päättää toimenpiteiden etenemisestä ylimääräisessä kokouksessaan ensi viikon keskiviikkona.

Jatkossa hyvinvointialue toimittaa aluehallintovirastolle asian etenemiseen liittyviä selvityksiä.

Tällä hetkellä lainsäädäntö edellyttää, että yhdellä lastensuojelussa työskentelevällä voi olla vastuullaan enintään 35 lasta. Mitoitus kiristyy ensi vuoden alusta niin, että yhden sosiaalityöntekijän vastuulla voi olla enintään 30 lasta.

– Tilanne on hyvin vaikea, mutta toivon, että suunnitellut toimenpiteet etenevät ja auttavat tilanteen korjaamisessa, Mikko Pakarinen toteaa.

Tiedotteessaan Varha peräänkuuluttaa myös koulutuspoliittisia toimia ongelman korjaamiseksi.