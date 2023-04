Lietoon nousee Avantin eritasoliittymä, työt alkavat ensi viikolla ja liikennettä voidaan joutua ajoittain pysäyttämään

E18 Turun kehätietä parannetaan rakentamalla Liedossa Avantin eritasoliittymä. Työt alkavat ensi viikolla ja urakan on määrä valmistua marraskuussa 2023. Alueen liikenneyhteydet kohenevat Tuulissuon teollisuusalueelle ja samalla täydennetään kehätien liikenneturvallisuutta.

Rakennuskohde on pituudeltaan noin 1,9 kilometriä ja se sijaitsee Kaarinan ja Liedon alueilla. Avantin eritasoliittymän lisäksi rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä Turun kehätien varteen.

Eritasoliittymän rakentamista varten Turun kehätien sekoittumiskaistat sekä sillat ovat toteutettu jo Kausela–Kirismäki -hankkeessa. Käynnistyvässä urakassa rakennetaan eritasoliittymän rampit kaikkine järjestelyineen.

Rakentamistyö vaikuttaa Turun kehätien liikenteeseen louhinnan ja reuna-alueiden töiden aikaan, jolloin liikennettä voidaan joutua ajoittain pysäyttämään tai kaistoja sulkemaan. Muutoin liikenne kehätiellä sujuu normaalisti. Tienkäyttäjiltä toivotaan varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Länsi-Avantintiellä ja Avantintiellä liikenne pääsee kulkemaan työmaan läpi, mutta kaistojen leveyttä on rajoitettu ja alueella on alennettu nopeusrajoitus. Rajoitukset voivat aiheuttaa ruuhkaa ja liikkumiseen voi tulla viivästyksiä. Myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille on koko rakennustöiden ajan käytössä kulkuyhteys työmaan ohi Länsi-Avantintiellä ja Avantintiellä.