Pormestarit kylässä -vierailut saavat jatkoa – nyt tavataan turkulaisia korkeakouluopiskelijoita

Turun pormestari Minna Arve sekä apulaispormestari Piia Elo, Elina Rantanen sekä Heikki Pälve tapaavat korkeakouluopiskelijoita Pormestarit korkeakoulussa -vierailuiden puitteissa. Vierailuiden tarkoituksen lisätä vapaamuotoista vuorovaikutusta päättäjien ja opiskelijoiden välille.

Ensimmäinen pormestariston korkeakouluvierailu järjestetään Turun ammattikorkeakoululla (Joukahaisenkatu 7) ensi maanantaina. Tilaisuudessa keskustellaan muun muassa siitä, mitä Turkuun on seuraavien vuosikymmenten aikana suunnitteilla ja mitä hankkeita kaupungilla on parhaillaan käynnissä.

Jatkossa pormestaristo käy myös muissa korkeakouluissa. Jokaiselle turkulaisella korkeakoululle tarjotaan mahdollisuus kutsua pormestarit vieraaksi vastaavanlaiseen tilaisuuteen.

– Turussa opiskelee yli 40 000 korkeakouluopiskelijaa, mikä tarkoittaa, että joka viides turkulainen on opiskelija. Opiskelijaelämä siis näkyy ja kuuluu Turun katukuvassa. Opiskelijat ovatkin merkittävä osa Turkua ja tulevaisuudessa heillä on tärkeä rooli Turun elinvoiman ja työelämän kehittäjinä. Mahdollisuus vuorovaikutuksen lisäämiseen on siksi todella tärkeää, toteaa pormestari Minna Arve tiedotteessa.

Pormestarit kylässä -vierailuja on aiemmin toteutettu eri puolilla Turkua, jotta asukkaat saavat äänensä kuuluviin ja kaupungin johto saa mahdollisuuden tutustua asukkaisiin. Nyt korkeakouluopiskelijat saavat vastaavanlaisen matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua lähemmin pormestaristoon sekä Turkuun ja sen päätöksentekoon. Osallistujat voivat esittää etukäteen kysymyksiä pormestaristolle Kerro kantasi -palvelussa. Ennakkokysymysten pohjalta valitaan keskeisimmät aiheet kullekin keskustelutilaisuudelle. Jokaisen vierailun ohjelma ja sisältö on siis aina omanlaisensa, sillä ne laaditaan yhteistyössä kutsun esittäneen tahon ja tapahtuman osallistujien kanssa.