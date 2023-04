Varsinais-Suomessa on neljä hyvin korkean todennäköisyyden turvallisuusuhkaa, jotka toteutuessaan aiheuttaisivat merkittävää haittaa tai häiriöitä

Tuoreessa Varsinais-Suomen alueellisessa riskiarviossa on käsitelty yhteensä 20 skenaariota, joihin eri toimijoiden tulisi varautua. Riskiarvion toteutuksen koordinaatiosta on vastannut Varsinais-Suomen pelastuslaitos yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Edellinen alueellinen riskiarvio on vuodelta 2018.

Uusimmassa arviossa neljä turvallisuusuhkaa on kuvattu todennäköisyydeltään hyvin korkeaksi viisiportaisella asteikolla. Nämä riskiskenaariot ovat merellinen suuronnettomuus, vedenjakelun häiriö, laajamittainen maahantulo ja informaatiovaikuttaminen.

Maakunnan piirteet korostuvat verrattuna muuhun valtakuntaan. Ne ovat arvion mukaan tekijöitä, jotka eivät sinänsä ole riskejä, mutta joiden vaikutus toimintaan on huomioitava. Arviossa todetaan, että saaristo asettaa omia haasteitaan muun muassa logistiikalle lauttaliikenteen ja vuodenaikojen mukana vaihtelevien keliolosuhteiden muodossa. Lisäksi tiedottamisessa ja toiminnassa on otettava huomioon alueen kaksikielisyys. Myös kesällä saariston väkimäärä moninkertaistuu vapaa-ajan asukkaiden ansiosta. Varsinais-Suomen maataloudella todetaan olevan on suuri merkitys koko maan ruoantuotannolle ja huoltovarmuudelle.

Fakta Alueellinen riskiarvio Riskiarviossa kartoitetaan erilaiset ihmisiä, ympäristöä, omaisuutta sekä kriittisiä järjestelmiä ja palveluja uhkaavat riskit, joihin viranomaisten on toiminnassaan varauduttava. Riskejä arvioidaan myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta. Kansallisen riskiarvion laatimisen kanssa on samaan aikaan valmisteltu alueelliset riskiarviot, joissa otetaan tarkemmin huomioon alueille ominaiset uhat tai häiriötilanteet. Varsinais-Suomessa kunnat, hyvinvointialue, viranomaiset, elinkeinoelämä ja järjestöt osalistuvat varautumisyhteistyöhön, jonka oleellinen osa on alueellinen riskiarvioprosessi. Tavoitteena on muodostaa yhteinen riskikäsitys, jonka avulla kehitetään häiriösietokykyä ja häiriötilanteiden hallintaa. Varsinais-Suomen alueellisen riskiarvion tekeminen aloitettiin syksyllä 2022. Osana Varsinais-Suomen alueelle perustettavaa Turvallisuusfoorumia toimii ennakointiryhmä, johon on valittu laaja-alaisesti alueen organisaatioita edustava ryhmä. Näitä organisaatioita ovat Porin prikaatin Lounais-Suomen aluetoimisto, Lounais-Suomen poliisilaitos, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Port of Turku, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Tullin Turun yksikkö, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun kaupunki, Länsi-Suomen merivartiosto, Maahanmuuttovirasto, Suomen Punainen Risti sekä Finavia

Varsinais-Suomen merialueilla kuvataan haastavimmaksi onnettomuustilanteeksi kahden aluksen yhteentörmäys. Toisen aluksista ollessa suuri matkustaja-alus, evakuoitavien määrä nousisi tuhansiin. Myös ihmishenkien menettämisen riski on korkea. Merellinen suuronnettomuus vaatii viranomaisilta lisäresursointia, joka on osittain pois päivittäistoiminnasta. Onnettomuudesta voi aiheutua myös ympäristövahinkoja.

Arvion mukaan kyberhyökkäys vesihuollon, jätevesihuollon tai jätehuollon osa-alueelle saattaa aiheuttaa merkittäviä häiriöitä. Riittävän puhtaan talousveden saaminen on yhdyskuntien toimivuuden edellytys, sillä suurin osa Varsinais-Suomen alueen asukkaista on kiinni kunnallisten vesihuoltolaitosten talousvesiverkostossa ja siten riippuvaisia vedenjakelusta.

Sotilaallisen uhan aikana informaatiosodankäynnillä vaikutetaan puolustuskyvyn rakentumiseen ja maanpuolustustahtoon. Maakunnan noin 750 000 asukasta on kohtuullisen suuri otanta koko maan väestöstä, ja väestön mielipiteellä voidaan vaikuttaa arvion mukaan valtakunnalliseen päätöksentekoon sekä esimerkiksi poliittiseen mielipiteen kautta eduskunnan poliittisiin voimasuhteisiin.

Informaatiovaikuttaminen ei kuitenkaan välttämättä vaaranna merkittävästi yleistä turvallisuutta, mutta voi aiheuttaa yleistä epäluottamusta viranomaisiin ja julkiseen hallintoon ja luoda alustaa radikalismin tai anarkismin kasvulle, riskiarviossa todetaan.

Sodan yksi skenaario on välineellistetty maahantulo. Riskiarvion mukaan Venäjä voi painostaa esimerkiksi laittomasti maassa oleskelevia siirtymään Suomen itärajalle yhteistyössä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa. Hyökkäyssodan yhä jatkuessa Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut epävakaaksi ja ennakoimattomaksi.

Sodan alkuvaiheessa suuri osa tulijoista ohjautui Varsinais-Suomessa niille paikkakunnille, joissa sijainneet yritykset, kuten marja- ja vihannestilat olivat aikaisempina vuosina tarjonneet ukrainalaisille tai heidän tuttavilleen kausityötä. Vuonna 2022 sijoittui ukrainalaisia Varsinais-Suomen alueelle 15 prosenttia eli toiseksi eniten Suomessa.