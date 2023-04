Helsingin ja Turun Kupittaan välisen rantaradan junaliikenne on häiriintynyt aamulla Salon ja Paimion välillä ilmenneen järjestelmävian vuoksi, kertoo Fintraffic Rataliikennekeskus. Junille on aiheutunut 30–60 minuutin myöhästymisiä ja myöhästymiset jatkuvat toistaiseksi. Radan kunnossapito on paikantamassa vikaa. Arviota vian korjaamisesta ei vielä ole.