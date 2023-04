Turun kaupunki on aloittanut nyt keväällä liito-oravakartoituksen, joka kattaa koko Turun mantereisen osan. Kyseessä on useamman vuoden työ, sillä kartoitettavaa alaa on runsaasti. Elinympäristön selvittämisen toivotaan helpottavan liito-oravan suojelua.

Asemakaavahankkeiden yhteydessä Turussa on tehty liito-oravaselvityksiä ja lisäksi lajihavaintoja on merkittu Turun kaupungin metsäinventointien ja metsänhoitoon liittyvien maastokäyntien yhteydessä.

– Liito-oravatieto on kuitenkin hajanaista, osin vanhentunutta eikä kattavaa kokonaiskuvaa lajin esiintymisestä ole, kertoo ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelä kaupungin tiedotteessa.

Kaupungin mukaan asemakaava kerrallaan tehtävissä selvityksissä lajin tarvitsemat liikkumisyhteydet jäävät laajemmin hahmottamatta. Tarkoituksena on myös sujuvoittaa maankäytön suunnittelua, koska selvityksen jälkeen laji pystytään huomioimaan paremmin jo suunnittelun alkuvaiheessa.