Hanke pakolaisten työllistämiseksi laajeni Raision Ikeaan, ensimmäinen ryhmä aloitti huhtikuussa

Vuonna 2011 käynnistyi Ikea Suomen ja Suomen Pakolaisavun yhteistyö, jossa pakolaisia autetaan kerryttämään työllistymistä tukevia taitoja ja kokemusta kolmen kuukauden työskentelyjakson ajaksi. Espoon ja Vantaan tavarataloista alkanut ohjelma laajenee nyt Raisioon.

Ikea rekrytoi pakolaistaustaisia työelämävalmennettavia pienryhmiin, jotka aloittavat työskentelyn tavaratalossa henkilökohtaisen kummityöntekijän tukemana.

Hankkeessa tuetaan työllistymisessä pakolaisia, jotka ovat työmarkkinoilla haastavassa asemassa esimerkiksi puutteellisten kielitaitojen ja verkostojen takia. Tavarataloissa on työskennellyt ohjelman piirissä tähän mennessä yhteensä 52 pakolaista. Raision Ikeassa ensimmäinen ryhmä aloitti työskentelyn huhtikuussa.

Osallistujat solmivat Ikean kanssa määräaikaisen työsuhteen ja heille maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Yhteistyön aikana työelämävalmennukseen osallistuneista yli puolet on työllistynyt Ikeaan tai muihin yrityksiin. Osallistujien jakamissa kokemuksissa korostuu konkreettisen avun saaminen suomalaiseen työelämään tutustumisessa ja työllistymisessä. Ohjelma on auttanut esimerkiksi kehittämään pakolaisten kielitaitoa, ja työjakson kartuttaman työkokemuksen on koettu auttavan yhteiskuntaan integroitumisessa.

Ikea Suomen yhteistyö Suomen Pakolaisavun kanssa on osa Ingka-konsernin globaalia sitoumusta tukea kolmen vuoden aikana vähintään 2 500 pakolaista esimerkiksi työpaikkakoulutuksien keinoin. Mukana konsernin työssä on ollut tähän mennessä 24 eri maata.