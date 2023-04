Sofia Virta sai ensimmäisen haastajan vihreiden puheenjohtajakilpailuun – Saara Hyrkkö hakee Ohisalon seuraajaksi

Vihreiden eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja ja diplomi-insinööri Saara Hyrkkö asettuu ehdolle puolueen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja on määrä valita 10.–11. kesäkuuta Seinäjoella pidettävässä puoluekokouksessa.

– Vihreät on yhteiskuntaa uudistava voima. Säilyttäviä puolueita Suomessa riittää. Meidän roolimme tulevaisuuspuolueena on tunnistaa tuloillaan olevat muutokset, tuoda pöytään ratkaisuja ja luoda toivoa paremmasta huomisesta. Vihreän talouden, oppimisen, teknologian, hyvinvointivaltion ja globaalin kehityksen murroksissa eivät vanhat konstit riitä, Hyrkkö sanoo.

Uudenmaan vaalipiiristä eduskuntaan valittu espoolainen Hyrkkö näkee, että vihreiden tulee uudistua. Hänen mukaansa vihreät on jo liian kauan antanut muiden sanoittaa, mitä puolue on.

– Visiomme ja ratkaisumme on tehtävä suomalaisille tutuksi. Kädenlämpöisyys on karistettava ja korvattava raikkaiden ideoiden kulttuurilla. Puolueessa on lisättävä tekemisen iloa ja keskinäistä luottamusta. Puheenjohtajan tehtävä on johtaa tätä muutosta, mutta sen toteuttamiseen tarvitaan mukaan koko kenttä.

Puheenjohtajaehdokas haluaa avata puolueen ovet yhä useammalle henkilölle. Hän toteaa vihreiden juurten olevan kansalaisliikkeissä.

– Kipuilemme moninaisuutemme kanssa, vaikka sen pitäisi olla voimavara. Tänä päivänäkin vihreiden tulee olla liike, joka kutsuu mukaan ja kokoaa yhteen erilaisia ihmisiä, jotka haluavat muuttaa maailmaa yhdessä. Vihreissä asiantuntemus ja aktivismi lyövät kättä päälle.

Toisen kauden kansanedustaja muistuttaa, ettei muutosten keskellä pidä hukata valmiiksi hyviä asioita. Hyrkkö sanoo vihreiden rakentavan luonnosta, ilmastosta, taloudesta ja ihmisistä vastuuta kantavaa Suomea.

– Luotamme ihmisiin ja koulutuksen maailmaa muuttavaan voimaan. Puolustamme väkevästi kantojamme, mutta pyrimme rakentamaan siltoja ja kompromisseja. Tästä kaikesta haluan pitää kiinni.

Vihreiden nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo on ilmoittanut, ettei hae jatkokautta puheenjohtajana. Puheenjohtajakilpailuun on jo aiemmin ilmoittautunut kaarinalainen Sofia Virta. Kisan ennakkosuosikkeina pidetyistä Atte Harjanne on ilmoittanut, ettei ole ehdolla, mutta Oras Tynkkynen ei ole kertonut vielä kantaansa.