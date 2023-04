Uusittu Kauppatori vastaanottaa vappua juhlivat – Turussa ohjelmassa myös perinteiset lakitukset ja teekkareille kylmä kylpy

Turussa vappua päästään juhlimaan ensimmäistä kertaa uusitulla Kauppatorilla. Vappuaattona torille tuodaan pomppulinna, benjitrampoliini, karuselli, kirpputori ja musiikkiestiintyjiä, joiden lisäksi vappuaattoillan kruunaa tuli- ja pyroshow:t. Nälkäisiä ja janoisia juhlijoita palvelevat torikahviloiden ja paviljonkiravintoloiden lisäksi torille saapuvat ruokakärryt.

– Uudistunut Kauppatori on kaupungin kaupallinen keskus, mutta sen lisäksi se on lunastanut hienosti paikkansa myös upeana ja keskeisenä tapahtumapaikkana. Kauppatori herättää voimakasta kiinnostusta niin tapahtumajärjestäjien kuin kaupunkilaistenkin joukossa, ja on hienoa, että torilla järjestettävät tapahtumat ovat osaltaan lisäämässä keskusta-alueen vetovoimaa. Vapputori on hyvä esimerkki tapahtumasta, joka luo alueelle positiivista pöhinää, Turun kaupungin tapahtumajohtaja Antti Kirkkola iloitsee.

Kauppatorin lisäksi vappua vietetään muun muassa perinteisen lakitustilaisuuden muodossa Taidemuseonmäellä kello 17.30. Vartiovuorenmäellä vietetään Åbo Wappen -tilaisuutta kello 18 ja Liljan patsaan lakitus on ohjelmassa Runeberginpuistossa kello 18.30. Viimeisenä lakki painetaan Paavo Nurmen patsaan päähän kello 19 jälkeen.

Vapunpäivänä tarjolla on erilaisia vappubrunsseja ja -lounaita monissa eri ravintoloissa. Perinteisen Vartiovuorenmäen piknikin ohjelma alkaa kello 12, ja tapahtumassa voi bongata turkulaisia korkeakouluopiskelijoita innostamassa piknikväkeä siisteyteen ja keräämässä maahan jääneitä roskia #SiistiVappu -kampanjan myötä.

Viime vuonna lanseeratun uuden vappuperinteen myötä teknillisten aineiden ensimmäisen vuoden opiskelijoita kastetaan Aurajokeen kello 12–17 osoitteessa Itäinen Rantakatu 48.

Yliopistonmäen Natura-talossa järjestettävässä Vappusumppu-lastentapahtumassa on tarjolla kierros eläinmuseossa, kasvomaalausta, ongintaa ja poniratsastusta. Lapsille tarjolla on myös Tivoli Sariola Kupittaalla 7. toukokuuta asti.

Musiikkitarjonnasta vastaa muun muassa Turun Filharmoninen orkesteri, jonka vappukonserttina kuullaan Svängfonia vapunpäivänä.