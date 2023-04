Meyerin Ari Niemelästä Aalto-yliopiston kunniatohtori

Aalto-yliopisto promovoi kesäkuussa uusia kunniatohtoreita. Valittujen joukossa on kansainvälisesti arvostettu laivasuunnittelija, Meyer Turun luokitusosaston päällikkö Ari Niemelä.

Niemelä on laivojen rakennesuunnittelun kansainvälistä huippua ja kehittänyt uraauurtavaa lujuus- ja värähtelyteknistä suunnittelua, joka on mahdollistanut vaativien uusien laivakonseptien toteutuksen.

Niemelä valmistui laivanrakennuksen diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1990. Valmistumisensa jälkeen hän toimi luokitusinsinöörinä Deltamarin Ltd:ssa, pääsuunnittelijana Kvaerner Masa Yardsilla, projektikoordinaattorina Aker Finnyardsilla sekä rungon perussuunnittelun osastopäällikkönä STX Finlandin palveluksessa.

Niemelä on aktiivisesti rakentanut Meyer Turun ja Aalto-yliopiston välistä yhteistyötä, joka on johtanut risteilyalusten alalla radikaaleihin teollisiin innovaatioihin. Tämä on myös edistänyt merkittävästi Aalto-yliopiston meritekniikan akateemista suorituskykyä, joka näkyy sijoittumisena kansainvälisessä vertailussa.

Niemelä on pitkäjänteisesti edistänyt Aalto-yliopiston nuorten professorien, tohtoreiden ja diplomi-insinöörien työuria sekä teollisten maisteri- ja tohtoritukintojen toteutusta risteilylaivarakenteiden tuotekehityksessä Meyer Turun telakalla.

Vuonna 2010 Tekniikan Akateemiset TEK myönsi Niemelälle Suomalaisen insinöörityöpalkinnon ansiokkaasta innovaatiosta Oasis of the Seas -risteilyaluksen rungon lujuus- ja värähtelyteknisessä suunnittelussa. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu nimitti Niemelän Vuoden alumniksi 2017.