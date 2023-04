Portsa ja Varissuo ehdolla Vuoden kaupunginosa -kilpailussa

Port Arthur ja Varissuo keräsivät eniten ääniä Varsinais-Suomesta Kotiseutuliiton Vuoden kaupunginosa -kilpailussa. Port Arthurin valinnan puolesta kirjoitettiin kahdeksan ehdotusta. Varissuo sai kolme ehdotusta. Muita turkulaisia ehdotettuja alueita ovat Kakola, Littoinen, Martti sekä I ja VII kaupunginosa.

Salosta ehdolla ovat Halikko, Mathildedal, Moisio, Muurla ja Teijo. Kaarinasta ehdolla on Piikkiö ja Liedosta Saukonoja. Naantalista Vanhakaupunki sai ehdotuksen.

– Portsassa on ihanat pihapiirit perinteisine kasveineen ja ihmisen kokoinen ympäristö. Yli 100-vuotinen puutaloasumisen perintö elää nykypäivää, kerrotaan Port Arthurista.

Varissuota taas kuvaillaan monikulttuuriseksi paikaksi, jossa on halvat asunnot sekä kaikki tarpeelliset palvelut ja aktiviteetit vauvasta vaariin.

Suomen Kotiseutuliitto etsii vuosittain kaupunginosaa, jossa ihmiset, yhdistykset ja muut toimijat ovat aktiivisia, ja alueella on hyvä asua. Toiminta on monipuolista, kestävää ja kaikille avointa ja sitä on suunnattu erilaisille ihmisille. Vuoden kaupunginosassa on mahdollisuus osallistua alueen kehittämiseen, turvallista elää ja mahdollisuuksia yrittää.

Palkittavaa aluetta sai ehdottaa kuka tahansa. Tärkein kriteeri on alueen aito urbaanius. Tänä vuonna painotetaan lisäksi alueen elävää kulttuuriperintöä eli aineetonta kulttuuriperintöä ja perinteitä, jotka ovat läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa. Elävä perintö voi olla esimerkiksi tietoja ja taitoja, tapoja ja perinteitä, jotka yhteisöt tunnistavat osaksi omaa kulttuuriperintöään.

Eniten, kaikkiaan 55 huolellisesti kirjattua ehdotusta, laadittiin tänä vuonna Espoon Otaniemen puolesta.

Viime vuonna voittaneen Vanhan Rauman puolesta tehtiin jälleen 24 ehdotusta. Kotkan Sunila sai 16 ehdotusta, samoin Helsingin Jätkäsaari. Yhteensä ehdotukisa tehtiin määräaikaan mennessä 330 kappaletta.

Voittaja julkistetaan Flooran päivänä, 13. toukokuuta.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton jäsenistöön kuuluu noin 750 kotiseutu-, kaupunginosa- ja muuta yhdistystä, yli sata kuntaa ja maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.