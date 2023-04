Puolustusteknologiayhtiö Patria on allekirjoittanut Ruotsin puolustusvoimien kanssa sopimuksen 20 panssariajoneuvon ostamisesta, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Ajoneuvot ovat niin kutsuttuja 6x6-mallia, joissa jokainen pyörä on vetävä.

Sopimus on lähtölaukaus yhteistyölle, jolla on tarkoitus vastata Ruotsin useita satoja ajoneuvoja käsittävään kysyntään 2020-luvun ajan. Ensimmäiset, Ruotsissa Pansarterrängbil 300 -nimellä tunnettavat kulkupelit toimitetaan tänä vuonna. Patria 6x6 -ajoneuvosarja on joukkojen kuljetukseen tarkoitettu malli, jota voidaan muokata useisiin eri tarkoituksiin sopivaksi, kuten komento- ja valvontatehtäviin sekä ambulanssitehtäviin. Ajoneuvoon mahtuu 12 hengen miehistö.

Nyt tehty sopimus on osa niin kutsuttua Common Armoured Vehicle System -yhteishanketta (CAVS), johon osallistuvat tällä hetkellä Suomi, Latvia, Ruotsi ja Saksa. Hankkeessa kehitetään yhteistä panssariajoneuvojärjestelmää.

– Ruotsin puolustusvoimat on käyttänyt Patrian XA 6x6- ja AMV 8x8 -ajoneuvoja yli kolmen vuosikymmenen ajan monenlaisissa vaativissa ympäristöissä ympäri maailman, ja tämä tuore sopimus Patrian uusimmista 6x6-ajoneuvoista todistaa, että ajoneuvot vastaavat lupauksiamme, toteaa Patrian Nordics-markkina-alueen johtaja Mats Warstedt yhtiön tiedotteessa.

