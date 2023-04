Belgialainen vedenhallintaratkaisuja tarjoava Aliaxis julkisti ei-sitovan ostotarjouksen suomalaisesta rakennusten sisäilma- ja putkijärjestelmiä toimittavasta Uponorista. Aliaxisin mahdollisessa tarjouksessa tarjottaisiin Uponorista 25 euron käteisvastiketta kutakin osaketta kohden. Tarjoushinnassa on lähes 45 prosentin preemio Uponorin osakkeen päätöskurssiin 17,29 euroa Helsingin pörssissä viimeisenä tarjousta edeltäneenä kauppapäivänä eli 14. huhtikuuta nähden. Uponorin markkina-arvoksi muodostuu perjantain päätöskurssilla vajaat 1,3 miljardia euroa, kun Aliaxisin tarjouksen arvo olisi jo yli 1,8 miljardia euroa.

Aliaxisin omistusosuus Uponorista nousi perjantaina yli viiden prosentin rajan. Yhtiö olisi valmis etenemään mahdollisen tarjouksen kanssa siitä lähtökohdasta, että sen toteuttaminen olisi ehdollinen muun muassa yli 60 prosentin vähimmäishyväksyntäehdolle Uponorin ulkona olevista osakkeista.

– Uponorin ja Aliaxiksen yhdistyminen vahvistaisi entisestään asemaamme todellisena johtavana vedenhallintaratkaisujen tarjoajana, kommentoi Aliaxisin toimitusjohtaja Eric Olsen yhtiön tiedotteessa.

Aliaxis ja Uponor olivat käyneet keskustelua mahdollisesta tarjouksesta viime vuonna, mutta Uponorin mukaan keskustelut päättyivät viime vuoden aikana. Uponorin hallitus arvioi nyt Aliaxisin tarjousaietta ja sitä, olisiko se Uponorin osakkeenomistajien parhaan edun mukainen. Uponor ei tällä hetkellä ole tehnyt päätöksiä ei-sitovan aikomuksen johdosta.

Uponorin suurin osakkeenomistaja, noin neljänneksen yhtiöstä omistava Paasikiven perheen sijoitusyhtiö Oras Invest ilmoitti jo tuoreeltaan, ettei se aio hyväksyä Aliaxisin tarjousta. Yhtiö kertoi tiedotteessaan päätyneensä siihen, että mahdollinen tarjous ei kuvasta Uponorin todellista arvoa, ja siksi se ei aio sitä hyväksyä.

– Uponor on strategisesti tärkeä omistus Oras Investille. Yhtiöllä on kyvykäs johto ja hiljattain uudistettu strategia kannattavan kasvun saavuttamiseksi ja merkittävän pitkän aikavälin arvon luomiseksi. Tunnetun teollisuusyrityksen kuten Aliaxisin tekemä tarjous korostaa Uponorin vahvaa suorituskykyä ja lisäpotentiaalia. Oras Invest kuitenkin uskoo, että yhtiö on oikealla tiellä tuottaakseen edelleen merkittävää arvoa osakkeenomistajilleen itsenäisenä yrityksenä ja Uponorin tukeminen pitkäaikaisena osakkeenomistajana on linjassa omistusstrategiamme kanssa, Oras Investin sijoitusjohtaja Ville Kivelä kommentoi yhtiön tiedotteessa.

