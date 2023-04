Sonic-siili ja vihaiset linnut yhteen: japanilainen Sega jätti ostotarjouksen Roviosta

Japanilainen peliyhtiö Sega vahvistaa tekevänsä julkisuudessa jo spekuloidun ostotarjouksen suomalaisesta peliyhtiö Roviosta. Rovion osakkeenomistajille Sega tarjoaa 9,25 euron käteisvastiketta osaketta kohden. Optioista yhtiö tarjoaa 1,48 euroa.

Angry Birds -peleistään tunnetun Rovion hallitus ilmoitti maanantai-aamulla suosittavansa yksimielisesti tarjouksen hyväksymistä. Tarjouksen kokonaisarvo on yhteensä arviolta 706 miljoonaa euroa. Se on vähemmän, kuin noin 900 miljoonaa euroa povannut, perjantaina Segan ostoaikeista ensimmäisenä kertonut The Wall Street Journal arvioi artikkelissaan.

Segan tarjouksen preemio on noin 19 prosenttia verrattuna Rovion osakkeen päätöskurssiin eli 7,78 euroon Helsingin pörssissä 14. huhtikuuta eli viimeisenä tarjouksen julkistamista edeltäneenä kaupankäyntipäivänä. Toisaalta tarjoushinta on selvästi vähemmän kuin osakekohtainen 11,5 euroa, jolla Rovio listattiin vuoden 2017 syksyllä pörssiin. Tarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

– Erityisesti mobiilipelimarkkinalla on erityisen korkea potentiaali nopeasti kasvavalla maailmanlaajuisella pelimarkkinalla, ja Segan pitkän aikavälin tavoitteena on ollut kiihdyttää laajentumistaan tällä alalla, perusteli Segan emokonsernin eli Sega Sammy Holdingsin toimitusjohtaja Haruki Satomi Rovion ostoa yhtiöiden tiedotteessa.

Aiemmin Rovio oli hylännyt israelilaisyhtiö Playtikan tekemän tarjouksen sen osakkeista. Playtika tarjosi Roviosta tammikuussa 9,05 euroa osaketta kohden. Ennen Playtikan tarjousta Rovion osakekurssi liikkui huomattavasti alemmalla tasolla, noin kuudessa eurossa tarjousta edeltäneiden kolmen kuukauden keskikurssin mukaan. Playtikan maine Suomessa on ollut huono.

Rovion tiedotteen mukaan yhtiön kahdeksasta merkittävästä osakkeenomistajista koostuva ryhmä on sitoutunut hyväksymään Segan tarjouksen. Noin 49,1 prosenttia Roviosta omistavaan ryhmään kuuluvat muun muassa eläkevakuutusyhtiöt Veritas ja Ilmarinen.

Euroopassa Sega tunnetaan parhaiten muun muassa Sonic the Hedgehog -pelisarjasta ja yhtiön aiemmin valmistamista pelikonsoleista. Rovion osakekurssi oli uutisen myötä Helsingin pörssissä maanantaina aamupäivällä noin 18 prosentin nousussa.

