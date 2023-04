Turkulaisen biolääkeyritys Faron Pharmaceuticalsin kehittämästä bexmarilimabista on jälleen saatu lupaavia tuloksia akuutin myelooisen leukemian hoidossa. Joulukuussa yhtiö kertoi, että sen tutkimuksissa ensimmäisessä viiden potilaan hoitoryhmässä kaikkien taudin eteneminen oli vähintään pysähtynyt. Lisäksi kolme potilaista oli saanut hyviä hoitovasteita.

– Nyt voimme ilmoittaa, että heidän tautinsa on ollut remissiossa jo 9–10 kuukautta. Yhdelle potilaista tuli luuydinsiirto mahdolliseksi, mikä voi johtaa lopulliseen parantumiseen, sanoo Faronin toimitusjohtaja Markku Jalkanen kolmen potilaan tilanteesta yhtiön tiedotteessa.

Bexmarilimab on Faronin kehittämä uusi syövän immunologinen lääkehoito. Lääkkeen teho perustuu elimistön oman puolustusjärjestelmän valjastamiseen syövän hoitoon palauttamalla sitä toimintaan syöpäsolujen aiheuttamasta lamaannuksesta.

Bexmarilimabia tutkitaan neljässä eri yliopistosairaalassa Bexmab-tutkimuksessa, jossa selvitetään sen yhdistämistä standardihoitoon useissa hematologisissa pahanlaatuisissa kasvaimissa eli verisyövissä.

Bexmarilimabin hoitoannostasot ovat tutkimuksessa olleet joko yksi milligramma kiloa kohden, kolme milligrammaa kiloa kohden tai kuusi milligrammaa kiloa kohden. Potilaat ovat saaneet kaksoishoitona bexmarilimabia yhdistettynä atsasitidiiniin, joka kuuluu verisyöpien standardihoitoon.

Faronin aiemmin raportoimat tulokset oli saatu potilasryhmässä, joka oli saanut bexmarilimabia yhden milligramman hoitoannostasolla. Tämän lisäksi yhtiön mukaan toisessa viiden potilaan hoitoryhmässä (hoitoannostaso kolme milligrammaa kiloa kohden) kaksi potilasta on saanut jo hoidon aikaisessa vaiheessa hyvän hoitovasteen ja kahdella muulla syöpäsolujen määrä on vähentynyt yli 50 prosenttia.

– Näin ollen kuusi kymmenestä potilaasta, joiden tautiin aikaisemmat hoidot eivät ole tehonneet, on saanut hyvän tai erinomaisen hoitovasteen bexmarilimab-hoidosta, yhtiö toteaa tiedotteessa.

Kaksoislääkehoidon saaneilla ei yhtiön mukaan ole liioin todettu lääkkeeseen liittyviä haittavaikutuksia millään annostasolla. Faron suunnittelee nyt hakevansa tarkempaa ohjeistusta FDA:lta eli Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolta bexmarilimabin myyntilupaan vaadittavista seikoista verisyöpien hoidossa kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä.

– Tämä viimeisin data on voimakas indikaatio bexmarilimabin potentiaalista auttaa potilaita, jotka taistelevat aggressiivisia pahanlaatuisia verisyöpiä vastaan, Jalkanen sanoo.

Lupaavista tuloksista huolimatta lääkkeellä on vielä matkaa yleiseen käyttöön, sillä lopullisesti lääkkeen teho ja turvallisuus selviävät laajoissa, lääkekehitysprosessin kolmannen vaiheen eli faasin kliinisissä tutkimuksissa. Faronin nyt tekemät tutkimukset kuuluvat ykkös- ja kakkosfaasin piiriin. Bexmarilimab on Faronin omistama ja se on patenttisuojattu.

