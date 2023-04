Agilityn maailmanmestaruuskilpailut jälleen Turkuun

Agilityn maailmanmestaruuskilpailut järjestetään Turussa syyskuussa 2026. Turkuhallissa järjestettävän tapahtuman odotetaan kokoavan kaupunkiin yhteensä jopa 600 koirakkoa yli 40 maasta.

Myös edelliset Suomessa järjestetyt agilityn MM-kilpailut vuonna 2019 käytiin Turussa.

– On hienoa, että Agilityliiton kanssa tekemämme pitkäjänteinen työ palkitaan jälleen. MM-kilpailuilla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia ja uskon, että Turku tarjoaa kansainvälisille kilpailijoille ikimuistoisen urheilu- ja matkailuelämyksen, Turun kaupungin tapahtumajohtaja Antti Kirkkola iloitsee.

Myös Agilityliiton puheenjohtaja Mia Laamanen on innoissaan tulevista kilpailuista ja niiden järjestämisestä yhdessä Turun kaupungin kanssa. Laamanen muistuttaa, että vuonna 2026 ei juhlita ainoastaan Suomen järjestämiä MM-kilpailuja vaan myös sitä, että agilityn rantautumisesta Suomeen tulee kuluneeksi 40 vuotta ja Agilityliiton perustamisesta 20 vuotta.

– Vuosi 2026 tulee olemaan merkityksellinen – se on sekä liitolle että lajille juhlavuosi, joka huipentuu MM 2026 -tapahtumaan. Juhlavuosi tarkoittaa meille suurta työsarkaa lajin ja liiton historian tallentamisessa ja julkaisemisessa. Haluamme tuoda näkyviin lajin huiman kehityksen kuluneen 40 vuoden aikana Suomessa, Laamanen kertoo.

Agility on urheilulaji, joka perustuu koiran ja ohjaajan saumattomaan yhteistyöhön. Laji on yhdistelmä vauhtia ja tarkkuutta, sillä ­koirakoiden on kyettävä suorittamaan kilpailuradat virheettömästi ja mahdollisimman nopeasti. Maailmanmestaruudet ratkaistaan sekunnin sadasosissa.

Suomi on pysytellyt läpi lajihistoriansa yhtenä agilityn kärkimaista. Viimeksi vuoden 2022 MM-kilpailuissa Suomen mini-kokoluokan joukkue voitti hopeaa. Tänä vuonna MM-kilpailut järjestetään lokakuussa Tšekin Liberecissä ja sinne lähetettävä Suomen maajoukkue selviää toukokuun maajoukkuekarsinnoissa.