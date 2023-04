Kevät keikkuen tulevi ja samoin myös sähköpotkulaudat. Aurinkoiset ja lämpöiset kelit ovat tuoneet katukuvaan myös kevyet sähköajoneuvot. Jo viime viikolla sähköpotkulautayhtiöt Tier ja Voi ilmoittivat, että vuokrattavat laudat otetaan käyttöön vaiheittain sääolosuhteet huomioiden.

Sähköpotkulautojen liikennesäännöt, turvallisuus ja pysäköintikäytännöt ovat aiempina vuosina herättäneet paljon kysymyksiä. Turun kaupungin teettämän selvityksen mukaan sähköpotkulautailijat ovat eniten turvattomuutta aiheuttava tekijä. Tammikuun puolivälissä julkaistun selvityksen mukaan päälle 41 prosenttia piti suurimpana ongelmana holtittomasti ajavia sähköpotkulautailijoita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lounais-Suomen poliisilaitos muistutti keskiviikkona muutamista keskeisistä säännöistä, jotka liittyvät sähköpotkulautojen käyttöön. Poliisi valvoo sähköpotkulautojen käyttöä ja korostaa, ettei liikenteeseen kannata lähteä, mikäli ei tunne liikennesääntöjä. Sähköpotkulautailija voi syyllistyä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, mikäli ajotapa aiheuttaa vaaraa toisten turvallisuudelle.

Fakta Muista nämä kulkiessasi sähköpotkulaudalla Aja pyörätiellä tai ajoradalla. Huomioi muut ja muista tilannenopeus. Aja ajokuntoisena. Käytä kypärää. Älä ”kyytsää”. Pysäköi oikein ja turvallisesti. Lähde: Poliisi

Sähköpotkulaudan käyttämiseen sovelletaan polkupyöräilijän liikennesääntöjä. Jalkakäytävällä ajaminen ei siis ole sallittua. Alle 12-vuotias lapsi saa ajaa jalkakäytävällä, kunhan ajamisesta ei aiheudu huomattavaa haittaa jalankululle.

Sähköpotkulaudan käyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Erityisen tärkeää on antaa turvallinen tila lapsille ja vanhuksille.

Sähköpotkulautaa ei saa ajaa henkilö, jolta sairauden, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi puuttuu siihen tarvittavat edellytykset. Liikenteeseen ei siis tule lähteä, mikäli ei ole oikeasti ajokuntoinen. Poliisin mukaan suuri osa sähköpotkulaudoilla tapahtuneista onnettomuuksista tapahtuu kesäviikonloppuina ja iltaisin tai öisin. Usein onnettomuuksiin liittyy päihtyneenä ajaminen.

Sähköpotkulaudan kuljettaja voi syyllistyä myös liikennejuopumukseen, mikäli päihtyneenä ajaminen on aiheutunut konkreettista vaaraa muille tienkäyttäjille. Matkustajan kyyditsemisestä ja jalkakäytävällä ajamisesta seuraa tavallisesti liikennevirhemaksu.

Lounais-Suomen poliisilaitos julkaisi Facebookissa sähköpotkulautailun muistilistan:

Kypärän käyttö on suositeltavaa ja se voi pelastaa suuremmalta sairaalareissulta. Vuokrattavalla sähköpotkulaudalla ei saa kuljettaa matkustajia. Kuljettaminen on sallittua vain sellaisilla sähköajoneuvoilla, joissa on matkustajalle oma istuin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sähköpotkulauta tulee pysäköidä mahdollisimman lähelle tien reunaa ja tien suuntaisesti. Potkulautaa ei saa pysäköidä siten, että pysäköinti vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.

Ruuhkaisissa kaupunkikeskustoissa sähköpotkulaudat on hyvä pysäköidä niille tarkoitettuihin pysäköintiruutuihin.