Tänään keskiviikkona on mitattu kevään tähän asti korkein lämpötila, kertoo Foreca. Lämpötila on noussut keskiviikkona kello 15.35 mennessä jo 18,1 asteeseen Satakunnassa Raumalla. Porissa on ollut keskiviikkona 18,0 astetta, Salossa ja Turussa 17,7 astetta ja Kokemäellä 17,5 astetta. Lämpötilat voivat kohota vielä edelleen iltapäivän mittaan.

Aiempi vuoden korkein lukema oli Salossa tiistaina 11. huhtikuuta mitattu 15,2 astetta.

Ajoittaiset sade- ja ukkoskuurot ovat keskiviikkona mahdollisia lounaassa sekä paikoin lännessä ja etelässä. Korkeapaine pitää sään loppuviikolla enimmäkseen poutaisena ja aurinkoisena. Sää kuitenkin viilenee keskiviikon lukemista.

– Lähipäivinä idästä virtaa Suomeen viileämpää ilmaa. Päivälämpötilat jäävät enimmäkseen 10 asteen alapuolelle. Lisäksi torstai ja perjantai ovat maan etelä- ja keskiosassa tuulisempia päiviä. Puuskissa itätuuli on navakkaa, paikoin jopa kovaa, toteaa Forecan blogissa meteorologi Joonas Koskela.

Torstaiksi sää viilenee keskiviikon lukemista, mutta loppuviikollakin on enimmäkseen poutaista ja aurinkoista. Torstaina ja perjantaina tuuli voimistuu etelässä ja maan keskiosassa.