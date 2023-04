Mereen joutunut henkilöauton kuljettaja pelastettiin Paraisilla – kuljettaja jatkohoitoon Tyksiin

Pelastuslaitoksen pintapelastajat pelastivat mereen ajautuneen henkilöauton kuljettajan maihin Paraisten Vitstenintien läheisyydessä keskiviikkona aamupäivällä. Kriittisessä tilassa tajuttomana ollut kuljettaja vietiin jatkohoitoon Tyksiin ambulanssilla.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten auto päätyi mereen. Sivullinen hälytti paikalle apua nähtyään meressä olevan auton. Auto oli rannassa vyötäröön asti ulottuvassa vedessä.

– Auto oli uimarannan ja lentopallokentän edustalla, mutta vielä ei ole selvää, mistä se on ajautunut mereen. Paikka on eräänlainen lahden pohjukka ja vaihtoehtoja on useampia, päivystävä palomestari Jaakko Asikainen kertoo.

Autossa oli vain kuljettaja. Vielä ei ole tarkkaa tietoa, kuinka kauan hän ehti olla vedessä.

Pelastuslaitos vinssasi ajoneuvon rannalle. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen kello puolta yhdeksää. Paikalle lähetettiin useita pelastuslaitoksen yksiköitä.