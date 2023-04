Korjausavustusta 121 seurantalolle – Varsinais-Suomeen 200 000 euron potti

Suomen kotiseutuliitto on myöntänyt korjausavustusta 121 seurantalolle eri puolille Suomea. Tukea jaettiin yhteensä reilut 1,6 miljoonaa euroa. Varsinais-Suomi sai 205 700 euroa 15 hankkeeseen.

Kotiseutuliiton mukaan rakennuskustannusten nousu näkyy yhä hakemusten kustannusarvioissa ja haetuissa avustussummissa. Yhteensä avustuksia haettiin noin 6,6 miljoonan euron edestä. Summa on yli miljoona euroa enemmän kuin viime vuonna.

– Korjausavustukset ovat seurantaloille erittäin tärkeitä. Tänä vuonna avustusta haki yhteensä 243 yhteisöä, mikä on selvästi viime vuosia enemmän. Se kertoo suuresta tarpeesta, mutta myös toiminnan aktivoitumisesta uudelleen koronavuosien jälkeen, toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo kertoo Kotiseutuliiton tiedotteessa.

Avustuksilla halutaan säilyttää seurantalojen arvokasta rakennus- ja kulttuuriperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Seurantalot ovat merkittäviä kansalaistoiminnan paikkoja ja joissakin paikoissa myös ainoita kokoontumistiloja, Ylitalo sanoo.

Fakta Varsinais-Suomeen myönnetyt avustukset Andelslaget Folkets Hus, Kemiönsaari, 23 500 euroa. Angelniemen Kyläyhdistys ry, Salo, 18 500 euroa. Dragsfjärds Ungdomsförening r.f., Kemiönsaari, 8 500 euroa. Hembygdens Vänner i Västanfjärd r.f., Kemiönsaari 19 000 euroa. Hirvensalon Urheilun ja Kulttuurin Ystävät ry, Turku 5 200 euroa. Kalannin Työväenyhdistys Voitto ry, Uusikaupunki, 30 000 euroa. Koski as. kyläyhdistys ry, Salo 20 000 euroa. Laitilan Työväenyhdistys Sampo I ry, Laitila 22 000 euroa. Liedon Nuorisoseura ry, Lieto 5 000 euroa. Loimaan Keskipitäjän Maatalousnaiset ry, Loimaa, 1 300 euroa. Marttilan Nuorisoseura ry, Marttila 4 000 euroa. Maskun Vasemmistoliitto ry, Masku 5 600 euroa. Merimaskun maamiesseurantalon kannatusyhdistys ry, Naantali, 4 000 euroa. Mietoisten Maamiesseura ry, Mynämäki 13 600 euroa. Virttaan Työväenyhdistys ry, Loimaa, 25 500 euroa.

Avustusta haettiin erilaisiin suunnittelukustannuksiin, kattojen korjauksiin, julkisivujen kunnostuksiin sekä lämmitysjärjestelmien muutoksiin. Myös esimerkiksi esteettömyyttä parannetaan sekä keittiö- ja wc-tiloja päivitetään.

Suurten hankkeiden lisäksi rahoitetaan pienempiä korjauksia ja parannuksia, jotka liittyvät tavallisesti esimerkiksi turvallisuuden, esteettömyyden ja kestävyyden edistämiseen sekä korjauksien suunnitteluun.

– Moni yhteisö saa myös muita avustuksia käynnissä oleviin hankkeisiin. Muut avustukset voidaan pääsääntöisesti huomioida omarahoituksena, jota korjausavustuksen saajalla pitää olla vähintään 20 prosenttia, seurantalokoordinaattori Kalle Nikander selvittää.

Seurantalo on yhteisnimitys aatteellisten yhdistysten rakentamille taloille. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Seurantaloja on Suomessa nykyisin lähes 2 500.

Korjausavustus on valtion määräraha, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.