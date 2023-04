Tyksin psykiatrisella osastolla väkivaltatilanne – hoitohenkilökunnasta kolmelle vammoja

Tyksin psykiatrisessa yksikössä tapahtui iltapäivällä väkivaltatilanne, jossa kolme hoitohenkilökuntaan kuuluvaa sai vammoja. Sairaalapalvelujen johtajan Mikko Pietilän mukaan vammat osoittautuivat lieviksi.

Turun Sanomien tietojen mukaan tekijäksi epäilty on potilas, joka oli haavoittanut teräaseella kolmea hoitajaa.

Väkivallan tekijä saatiin kiinni välittömästi. Henkilökunnalle on järjestetty kriisiapua.

Varha ja poliisi eivät tutkinnallisista syistä kerro yksityiskohdista enempää.

Lounais-Suomen poliisi vahvisti Twitterissä, että sillä on ollut tänään iltapäivällä "väkivaltatilanteeseen liittyvä tehtävä" Turun yliopistollisen keskussairaalan yksikössä Turussa. Tilanne on poliisin mukaan ohi, eikä siitä ole "ollut vaaraa ulkopuolisille". Asia on esitutkinnassa.

Poliisilla on ollut tiistai-iltapäivällä väkivaltatilanteeseen liittyvä tehtävä Turun yliopistollisen keskussairaalan yksikössä Turussa. Tilanne on ohi, eikä siitä ole ollut vaaraa ulkopuolisille. #Poliisi arvioi jatkotiedottamista aikaisintaan keskiviikkona. #lspoliisi #turku — L-S poliisi (@L_S_poliisi) April 11, 2023

