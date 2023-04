Hämeen poliisilaitos tutkii Hämeenlinnan Ruununmyllyn koulurakennuksen paloa rikosnimikkeellä törkeä tuhotyö. Tutkimusten perusteella on syytä epäillä, että palo oli sytytetty pääsiäismaanantaina aamuyöstä. Palo havaittiin kello kuusi aamulla. Palokunta sai tulen sammutettua parissa tunnissa koulun vanhimmassa osassa, 100-vuotiaassa puutalossa.

Tulipalo aiheutti laajat vahingot koulurakennukselle. Vahingoista johtuen koululla oleva toiminta on jouduttu siirtämään muihin tiloihin. Poliisi on kuullut kahta alaikäistä henkilöä epäiltynä rikolliseen tekoon. Poliisi muistuttaa, ettei vahingonkorvausvastuulle ole asetettu alaikärajaa. Vaikka rikosoikeudellinen vastuu alkaakin 15-vuotiaasta, rikoksesta aiheutuneet vahingot voivat silti tulla korvattaviksi. Teoilla on siis seurauksia korvausvaatimusten muodossa. Kiinteistöpaloissa korvausvaatimukset ovat lähtökohtaisesti kymmeniätuhansia euroja.

Hämeenlinnan kaupunki kertoo verkkosivullaan, että koulun rehtori informoi perheitä maanantain aikana Wilman kautta, ja koululaiset tulivat kouluun tiistaina pääsiäisloman jälkeen. Koulu aloitettiin yhdessä liikuntasalissa, jossa käsiteltiin tulipaloa yhdessä koko koulun kanssa.

Palovahinkoja kärsineen puutalon neljä luokkaa ja iltapäiväkerho siirtyivät koulun muihin tiloihin.