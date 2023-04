Turun kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi rantamuurin korjausta Aurajoen itäisellä rannalla Myllysillasta alkaen noin 130 metriä yläjuoksun suuntaan. Urakka olisi ensimmäinen vaihe laajemmassa korjauskokonaisuudessa, jossa rantamuuria korjattaisiin kolmessa eri vaiheessa Myllysillan ja Teatterisillan välillä. Hankkeen ensimmäisen osan kustannukseksi on arvioitu 9–15 miljoonaa euroa ja työmaavaihe kestäisi arviolta 1,5 vuotta.

Fakta Rantamuurien korjaukset viime vuosikymmeninä Aurajoen ympärillä on paksu savipatja ja rantamuurien korjaamattomat osat on rakennettu puupaalujen ja -perustusten varaan. Rantoja on ylläpidettävä jatkuvasti ja niiden kuntoa on seurattava. Muureja onkin korjattu viimeisen 20 vuoden kolmella mittavalla urakalla. Vuonna 2005 länsipuolella korjattiin noin 100 metrin osuus Aurasillasta ylöspäin. Vuonna 2009 itäpuolella Katedralskolanin kohdalla korjattiin osittain noin 100 metrin osuus. Vuosina 2018–2019 itäpuolella Sokerinrannan kohdalla itäpuolella korjattiin noin 120 metrin osuus.

Myllysillan ja Teatterisillan välinen ranta-alue on rakennettu nykymuotoonsa 1850–60-luvuilla. Alun perin rantarakenteet on rakennettu puusta. Viime kesänä Itäisellä Rantakadulla havaittiin painaumia ja nyt kunnostettavaksi ehdotetulla alueella on tehty painopudotuskokeita vuonna 2019 ja viistokaikuluotauksia 2020.

– Mikäli alueen rantalaitureita ei korjata perusteellisesti on riskinä, että puuperustukset menettävät kantokykynsä ja painuvat rannat alkavat mahdollisesti rikkoa katuja ja kadun alle asennettuja kaapeli- sekä vesi- ja viemäriverkostoja, sanoo Turun kaupungin Infran suunnitteluinsinööri Mika Laine tiedotteessa.

Korjaustöissä rannan kiviset osat puretaan, osat merkitään ja tiedot dokumentoidaan uudelleenkäyttöä varten. Maaleikkausten yhteydessä tehdään museotutkimus mahdollisten vanhan Turun jäänteiden löytämiseksi. Alueelle rakennetaan uusi betoniperustus ja rantamuurit tuetaan porapaaluilla peruskallioon. Vaikeutta lisää paksu savikerros, jonka keskisyvyys urakka-alueella on noin 25 metriä.

Iäkkäiden rantamuurien rakenteita ei ole laajasti avattu, joten korjaustöiden tarvetta on vaikea arvioida tarkasti. Tästä syystä urakan kaksi seuraavaa vaihetta suunniteltaisiin ensimmäisen vaiheen pohjalta, joka mahdollistaa uudet suunnitelmaratkaisut ja kustannussäästöt. Aurajoen itäisellä rannalla on alustavasti suunniteltu toisena vaiheena väliä Myllysillasta noin 130–260 metriä yläjuoksulle. Kolmannessa vaiheessa yllettäisiin Teatterisillan kupeeseen. Tällä osuudella sijaitsevat jokilaivat voitaisiin ehdotuksessa siirtää jo korjatulle osalle rantaa.