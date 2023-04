Ruokavirasto kertoo, että Midsona Finland Oy on ilmoittanut vetäneensä myynnistä yhden erän Urtekram Maissinjyvä luomu -nimistä tuotetta. Kyseisessä erässä on todettu lainsäädännössä määritellyn enimmäismäärän ylittävä pitoisuus aflatoksiinia, joka on hometoksiini. Pitkäaikaisessa käytössä se on terveydelle haitallista.

Tuote on 400 gramman pakkauksessa ja takaisinvedettävän erän tunnistaa parasta ennen -päiväyksestä 25.7.2024. Ruokaviraston mukaan tuotteita on toimitettu tänä keväänä myyntiin S- ja K-ryhmän kauppoihin.

Midsona Finland Oy neuvoo kuluttajia kysymysten takia tai mahdollisten tuotehyvitysten saamiseksi ottamaan yhteyttä sähköpostitse kuluttajapalveluun osoitteeseen kuluttajapalvelu@midsona.fi.

Sähköpostissa tulee olla mukana kuva tuotteesta sekä parasta ennen -päivämäärästä. Tuotteen hinta hyvitetään kuluttajille.