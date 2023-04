Suomen Yrittäjät järjestävät valtakunnallisen verkostoitumistapahtumansa Turussa 5.–6. toukokuuta. Kakolassa järjestettävään, Get Together -nimellä kulkevaan tapahtumaan odotetaan vierailijaksi noin paria sataa nuorta yrittäjää tai yrittäjäksi aikovaa ympäri maan.

Verkostoitumisen ohella tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja ja tutustutaan Turun alueen yrityksiin. Tapahtumassa puhuvat televisiosta tutut yrittäjät Juhani Koskinen ja Ville Manner, toimittaja ja yrittäjä Anna Perho sekä 25 eri firmassa osakkaana ollut Johannes Laine. Tapahtuman lipunmyynti päättyy 19. huhtikuuta.

Suomen Yrittäjien aluejärjestöt järjestävät Get Together -tapahtumaa vuorollaan. Tänä vuonna vastuussa on Varsinais-Suomen Yrittäjät.

– Pandemia-ajan jälkeen yrittäjillä on ollut vahva halu verkostoitua ja tavata toisiaan. Keväinen Turku tarjoaa tähän loistavat puitteet. Get Together on rento, yhteisöllinen vuosittainen verkostoitumistapahtuma kaikille nuorille yrittäjille, Varsinais-Suomen Yrittäjien tapahtumakoordinaattori Niina Pekkala sanoo järjestön tiedotteessa.

