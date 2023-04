Helsingin Korkeasaaren villieläinsairaalassa hoidetaan parasta aikaa kuntoon viittä harmaahylkeen poikasta eli kuuttia, sairaala kertoo. Itsenäinen hylkeenpoikanen ei aina tarvitse ihmisen apua, mutta joskus kuutti voi olla eksynyt tai nälkiintynyt eikä selviäisi ilman apua.

Tämä oli tilanne nyt hoidossa olevien kuuttien kohdalla. Ensimmäinen niistä löytyi Hangon Tvärminnestä. Vielä valkokarvainen kuutti oli ollut talon pihassa useamman päivän, kunnes pelastuslaitos toimitti sen hoitoon.

Loput neljä alipainoista kuuttia löytyivät Kokkolasta ja Vaasasta, ja Kokkolan eläinsuojeluyhdistys toimitti ne Korkeasaaren villieläinsairaalaan.

Yksi löytyi joen rannasta ja kaksi metsästä harhailemasta. Neljäs, vain 9-kiloinen kuutti, oli Kokkolan satamassa.

Hoitokuuteista kaksi on vielä letkuruokinnassa ja opettelee kalojen syöntiä. Kolme osaa syödä silakoita vesialtaasta. Kun potilaiden paino lähtee hyvin nousuun, ne pääsevät harjoittelemaan elävän kalan pyydystystä isompaan altaaseen. Tavoitteena on noin 30 kilon paino, jonka jälkeen poikaset voivat palata mereen hylkeidensuojelualueelle.

– Emojensa vieroittamia kuutteja on nähty viime päivinä merenrannoilla makoilemassa. Niillä ei tavallisesti ole hätää, elleivät ihmiset tai koirat mene liian lähelle häiritsemään. Tilanne on toinen, jos poikanen on hyvin laiha tai eksynyt etäälle merestä, kuten meille hoitoon tuodun kuutit. Mikäli avuntarve mietityttää, Villieläinsairaalaan voi soittaa ja kysyä neuvoa. Pystymme usein arvioimaan tilanteen kuvien perusteella, sanoo Korkeasaaren eläinlääkäri Sanna Sainmaa tiedotteessa.

Kuutit syntyvät valkokarvaisina jäälle helmi–maaliskuun vaihteessa. Kuuttikarva putoaa parin viikon iässä ja vaihtuu harmaaseen turkkiin, missä kohtaa kuuttia suojaa ihonalainen rasvakerros. Sen turvin poikanen alkaa harjoitella kalojen pyydystämistä kylmässä merivedessä. Kuukauden ikäinen kuutti on jo itsenäinen selviytyjä

Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola, jonne tuodaan hoitoon vuosittain yli 1 500 eläintä. Katso video kuuttien hoidosta: