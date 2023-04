Esitäytetyt veroilmoitukset löytyvät nyt Omaverosta, paperiset saapuvat myöhemmin

Noin 5,5 miljoonaa palkan- ja eläkkeensaajaa saa esitäytetyn veroilmoituksensa Omaveroon viimeistään tänään torstaina. Täydentämisen määräpäivät ovat 9., 16. ja 23. toukokuuta.

Ne, jotka eivät vielä ole ottaneet käyttöön sähköistä viranomaisasiointia eli Suomi.fi-viestejä, saavat veroilmoituksensa postissa viimeistään huhtikuun loppupuolella.

− Esitäytetty veroilmoitus täytyy tarkistaa. Jos tiedot ovat oikein, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Jotkut tulot ja vähennykset täytyy kuitenkin ilmoittaa itse, sillä Verohallinto ei välttämättä saa niistä tietoa muualta, muistuttaa Verohallinnon asiakkuusjohtaja Hilkka Pelander tiedotteessa.

– Jos on saanut esimerkiksi vuokratuloa vaikka asunnon tai veneen vuokraamisesta tai käynyt kauppaa kryptovaluutoilla, tiedot tuloista pitää lisätä veroilmoitukseen. Myös esimerkiksi matkakulut ja kotitalousvähennys pitää ilmoittaa itse.

Nyt ilmoitetaan tietoja vuoden 2022 verotukseen. Pelander muistuttaakin, että esimerkiksi mahdollista sähkövähennystä ei ilmoiteta veroilmoituksella nyt vaan vasta vuoden päästä, sillä vähennystä voi saada vain vuoden 2023 tammi-huhtikuun sähkönkulutuksesta.

Sen sijaan viime vuonna koronan vuoksi maskia työmatkoilla käyttäneet voivat vähentää maskikuluja vielä viime vuodelta 14 huhtikuuta asti.

− THL:n antama maskisuositus poistui 14.4.2022. Eli jos on alkuvuonna 2022 käyttänyt maskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja on ostanut maskit itse, voi maskien kustannukset vähentää matkakuluina ajalta 1.1.−14.4.2022. Vähennyksen määrä on kaksi euroa jokaiselta matkapäivältä. Matkakuluissa on 750 euron omavastuu, Pelander selittää.

Niitä palkansaajia, jotka koronan myötä siirtyivät etätöihin, Pelander kehottaa täydentämään työhuonevähennyksen sekä kodin ja työpaikan väliset matkakulut ajan tasalle.

− Jos työpäivistä yli 50 prosenttia on ollut etätyötä, kannattaa ilmoittaa kaavamainen 920 euron suuruinen työhuonevähennys. Se kattaa valon, sähkön, lämmön ja siivouksen sekä kalusteet, kuten työtuolin tai työpöydän. Matkakuluja voi vähentää vain niiltä päiviltä, kun on käynyt työpaikalla.

Viime keväänä vuoden 2021 vähennyksistä määrällisesti eniten ilmoitettiin kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja. Toiseksi suosituin vähennys sekä saajien määrässä että euromäärillä mitattuna oli kotitalousvähennys, ja kolmanneksi eniten ilmoitettiin tulonhankkimiskulujen vähennyksiä.

Euromääräisesti kotitalousvähennyksen määrä nousi lähes kymmenen prosenttia verrattuna edellisiin vuoteen.

Verohallinto varoittaa, että asiakkailta koitetaan nykyisin kalastella henkilö- ja pankkitunnuksia erilaisten huijausviestien ja -sivustojen avulla. Tämän vuoksi Omaveroon ei kannata mennä hakukoneen linkkien kautta, vaan kirjoittamalla palvelun osoite www.omavero.fi suoraan selaimen osoiteriville. OmaVeron osoitteen voi myös tallentaa selaimen kirjanmerkkeihin tai suosikkeihin.

– Verohallinnon nimissä on kuluneen vuoden ajan kiertänyt harmillisen paljon erilaisia huijauksia. On tärkeää muistaa, että Verohallinto ei koskaan pyydä luottokorttitietoja tai pankkitunnuksia asiakkaalta. Emme myöskään pyydä henkilökohtaisia tietoja sähköpostilla tai tekstiviestillä, Pelander muistuttaa.