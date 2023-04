Paraislaiset saavat äänestää osallistavan budjetin 15 kohteesta. Käytettävissä oleva kokonaissumma on 50 000 euroa. Kaupunki sai 95 ehdotusta, joista äänestykseen valikoitiin sellaiset, jotka on mahdollista toteuttaa kaupungin maa-alueella, jotka ehtivät toteutua kuluvana vuonna ja mahtuvat budjettiin, eivätkä ole jo mukana olemassa olevissa suunnitelmissa, eikä niille ole teknisiä esteitä. Ehdotuksia saapui koko Paraisten alueelta. Äänestyslomake löytyy kaupungin nettisivuilta ja äänestysaikaa on 23. huhtikuuta asti.