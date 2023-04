Ruotsin ilmavoimat osallistuu Turun päälentonäytökseen kesäkuussa

Turun päälentonäytöksessä nähdään Ruotsin ilmavoimien sotilaskoneita kesäkuussa. Såtenäsin Gripen Lennosto lähettää Turkuun kolme Saab JAS39 Gripen hävittäjää. Hävittäjien lisäksi yleisö pääsee tutustumaan UH-60M Blackhawk helikopteriin. Lentävän Gripen C:n ja sen varakoneen lisäksi Ruotsin Ilmavoimat tuovat maanäyttelyyn kolmannen Gripenin, jotta yleisö pääsee tutustumaan koneeseen paremmin.

Gripen C on Ruotsin Ilmavoimien ensilinjan hävittäjä ja sen korvaa lähivuosina huippumoderni Gripen E monitoimitaistelukone.

UH-60M Blackhawk helikopteri vieraili Suomessa viimeksi vuoden 2001 päälentonäytöksesen maanäyttelyssä Jyväskylän Tikkakoskella. Koneen tyyppimerkintä Ruotsissa on HKP16 ja helikopterit lentävät Turkuun Linköpingistä.

Blackhawk on yksi yleisimpiä sotilashelikoptereita maailmalla ja sitä on rakennettu vuodesta 1979 tuhansia kappaleita. Pelkästään USA:n maavoimilla on ollut yli 2000 Blackhawk helikopteria. Blackhawkia on modernisoitu jatkuvasti ja Ruotsin käyttämä UH-60M (HKP16) versio on nykypäivän vaatimukset täyttävä miehistökuljetushelikopteri, jota voidaan käyttää myös esimerkiksi metsäpalojen sammuttamiseen. Ruotsi on lentänyt Blackhawk helikoptereilla jo yli 25 000 lentotuntia.

Cripen C esityslentäjänä toimii Martin Lindström. Hänen valvojanaan ja varamiehenä toimii Henrik Björling.

Näytökseen osallistuvasta muusta lentokalustosta tiedotetaan lisää kevään aikana. Näytöksen järjestäjän mukaan Suomen Nato-jäsenyyden myötä useat Nato-maat ovat osallistumassa näytökseen.

Suomen Ilmailuliiton päälentonäytös järjestetään Turun lentoasemalla 17.-18. kesäkuuta. Päälentonäytöksessä yleisöllä on mahdollisuus kokea ja nähdä suihkuhävittäjien jälkipolton jyrinää, klassista taitolentoa, pelastushelikoptereita, muodostelmalentoa ja harrasteilmailua.

Päälentonäytöksen järjestää Turun Lentokerho ry (TLK). TLK järjesti myös edelliset Turun lentonäytökset vuosina 2019, 2015 ja 2011. Näytöksessä ovat mukana Suomen Ilmavoimat, Maavoimien ilmailu sekä Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivue. Yhteistyössä ovat mukana myös Finavia / Turun Lentoasema, Turun kaupunki ja paikalliset viranomaiset. Reittiliikenne toimii normaalisti Turun lentoasemalla lentonäytöksen aikana.