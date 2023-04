Ruskon K-Market saa uudet kauppiaat, kun Janne Ripatti ja Anna Hatakka aloittavat kauppiasuransa vapunpäivänä Ruskon K-Marketissa. Nykyinen kauppias Marianne Mertsola jää tauolle kauppiashommista.

– K-Market Rusko on unelmakauppa aloittaa kauppiasura, kauppa on keskellä kylää ja siellä on loistava oman kylän kaupan henki. Pidetty ja osaava henkilökunta jää taloon ja on kullanarvoinen meille uusina kauppiaina, Janne Ripatti ja Anna Hatakka kertovat.

Molemmilla kauppiaista on pitkä ravintola-alan työkokemus ja se tulee näkymään sesongeissa ja valikoimissa. Ripatin urapolku on kulkenut eri kaupungeissa ravintoloiden johtamisesta ruoka-, viini- ja oluttapahtumien järjestämiseen. Hatakan asiakaspalvelu-ura on lähtenyt käyntiin jo lapsena suvun mansikkatilan torimyyjänä ja ravintola-alalla hän kokenut monenlaiset tilanteet ja toimenkuvat.