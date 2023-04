Suomalaisyritykset yhdistivät voimansa ja ryhtyivät valmistamaan kelloja Ukrainassa tuhotusta venäläistankista – ensimmäinen annetaan Zelenskyille

Kelloseppäkoulun opiskelija ja startup-yrittäjä Leo Winter tekee Donetskin rintamalla tuhotun venäläisen tankin panssarilevystä erän numeroituja arvokelloja, joiden tuotoilla tuetaan Ukrainan sotaorpoja. Winter kehitti ideansa keväällä 2022, ja pala T-90-tankin panssarilevyä saapui Suomeen helmikuun vaihteessa.

Kelloja valmistetaan kaikkiaan 55 kappaletta, joista ensimmäinen luovutetaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille. Kellon nimi on Ctrl-Z, joka viittaa tietokoneen näppäimistöllä tehtävään toiminnon kumoamiseen sekä Venäjän armeijan käyttämään Z-tunnukseen. Virallinen lanseerauspäivä on tänään 5. huhtikuuta.

Kellon myyntihinta on 7 500 euroa. Winterin startup-yritys The Rebuild Watch Company Oy lahjoittaa puolet myyntihinnasta Ukrainaan Children of Heroes -järjestön kautta sodan jalkoihin jääneiden lasten hyväksi. Winterin mukaan kellosarjalla tuetaan projektia, jonka yksityiskohdista neuvotellaan parhaillaan avustusjärjestön kanssa.

– Näin paha muuttuu hyväksi, hän summaa tiedotteessa.

Hankkeessa on mukana monia suomalaisyrityksiä. Kellojen myyntipakkaukset valmistetaan puolustusvoimien poikkeusluvalla hankituista tykin hylsyistä. Kellojen valmistukseen osallistuvat muun muassa Konetehdas K&K Oy, espoolainen Balzers-Oerlikon ja lahtelainen Raju Leatherworks.

– Kelloissani näkyy design ja käsityö niin etu- kuin takapuolella. Kellot ovat myös voiman, toivon ja tuen symboli, kuvailee Winter.

Suomalaiset kellosepät muokkaavat ja viimeistelevät sveitsiläiset koneistot, minkä lisäksi 3D-tulostusta, puutyötä ja vesileikkausta hoitavat oman alansa yritykset.

Winterin yrityksellä on suunnitteilla toinenkin kellosarja, jonka valmistuksessa hyödynnetään Ukrainasta saatavia materiaaleja. Myös näiden kellojen tuotot tullaan ohjaamaan lasten hyväksi.