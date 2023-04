Kesänopeuksiin siirtyminen aloitetaan keskiviikkona 12.huhtikuuta Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskusten maanteillä. Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maanteillä kesänopeudet tulevat voimaan 19.huhtikuuta.

Nopeusmuutokset toteutetaan porrastetusti. Kukin Ely-keskus päättää siirtymän tarkemman ajankohdan paikallisten sää- ja keliolosuhteiden mukaan. Koko maassa on määrä palata kesäkauden nopeusrajoituksiin viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Tielläliikkujien on otettava kevään vaihtelevat olosuhteet huomioon niin ajamisessa kuin rengasvalinnassakin. Kesärenkaiden vaihtoa on syytä pohtia ajoympäristön mukaan. Nastoja saa käyttää maaliskuun loppuun saakka ja vielä senkin jälkeen, jos sää tai keli sitä edellyttää. Oikea rengasvalinta on kuljettajan vastuulla.

Väyläviraston mukaan varsinkin eteläisessä Suomessa vaihtelevat talven säät olivat aiheuttanut laajasti päällysteiden reikiintymistä ja muita vaurioita. Uutta päällystettä pystyttiin viime kesänä tekemään varsin vaatimaton määrä etenkin kustannustason noususta johtuen. Väyläviraston mukaan on syytä varautua aiempia vuosia suurempaan määrään tieosuuksia, joilla normaalit nopeusrajoitukset eli kesänopeudet voidaan palauttaa vasta uudelleenpäällystyksen tai muiden korjaustoimenpiteiden jälkeen.