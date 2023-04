Kuntaliiton vaalianalyysi: Valtaosa kansanedustajista osallistuu myös kuntapolitiikkaan – yli puolella edustajista kolmoisrooli

Kuntaliiton mukaan kuntapolitiikkojen määrä kasvoi jälleen uudessa eduskunnassa. Sunnuntain eduskuntaan valituista kansanedustajista 177 toimii myös kotikuntansa kunnanvaltuutettuna. Kuntaliiton tekemästä vaalianalyysistä selviää, että ”Kuntapuolueen” edustajien osuus nousi viime vaalien 85,5 prosentista 88,5 prosenttiin.

Kuntaliitto kertoo, että valtuutettuina toimivien kansanedustajien osuus on kasvanut joka vaalikaudella vuodesta 1996 lähtien. Viime vaaleissa kunnanvaltuutettuja valittiin eduskuntaan 171 ja sitä edeltävissä vuoden 2015 vaaleissa 159.

– Kansanedustajan tehtävät luonnollisesti kiinnostavat kuntien luottamushenkilöitä, ja kuntakokemuksesta on varmasti hyötyä kansanedustajan työssä, tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom sanoo Kuntaliiton tiedotteessa.

Pekola-Sjöblomin mielestä on kuitenkin osin huolestuttava trendi, että yhteiskunnalliset luottamustehtävät keskittyvät samoille henkilöille.

– Tehtävien kasautuminen korostuu uudella tavalla, kun meillä nyt myös suorilla vaaleilla valittavat hyvinvointialueen luottamushenkilöt, Pekola-Sjöblom jatkaa.

Uudessa eduskunnassa istuu valtuutettuja 76 kunnasta. Lukumääräisesti eniten heitä valittiin yli 100 000 asukkaan kaupungeista, esimerkiksi Helsingistä, Espoosta, Tampereelta ja Oulusta. Puolueista eniten kunnanvaltuutettuja valittiin Sdp:stä (41), kokoomuksesta (40) ja Perussuomalaisista (40).

Yli kolmannes kansanedustajista toimii kotikuntansa valtuuston tai hallituksen puheenjohtajistossa. Valtuuston puheenjohtajana työskentelee 31 kansanedustajaa ja kunnanhallituksen puheenjohtaja 10 kansanedustajaa.

Salosta kansanedustajaksi valittu Saku Nikkanen (sd) toimii myös kotikaupunkinsa hallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallituksen puheenjohtaja valittiin eduskuntaan myös Hollolasta, Inkoosta, Järvenpäästä, Kiuruvedeltä, Lopelta, Savonlinnasta, Seinäjoelta, Tampereelta ja Vantaalta.

Kolmoisroolissa eduskuntaan valituista kansanedustajista toimii yli puolet eli 111 edustajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kansanedustajan tehtävän lisäksi he toimivat alue- ja kunnanvaltuutettuina.

Kaikkiaan 180 kansanedustajaa eli peräti 90 prosenttia toimii taas päättäjänä kaksoisasemassa eli samanaikaisesti joko kunnan- tai aluevaltuutettuna.

Eduskuntaan valittiin kaikkiaan 13 aluevaltuuston puheenjohtajaa ja yksi aluehallituksen puheenjohtaja. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston puhejohtajana toimii uudelleen eduskuntaan valittu Aki Lindèn (sd). Aluevaltuuston puheenjohtaja valittiin eduskuntaan lisäksi Espoosta, Forssasta, Järvenpäästä, Lahdesta, Lappeenrannasta, Maalahdesta, Muuramesta, Rovaniemeltä, Savonlinnasta, Seinäjoelta, Sipoosta ja Tampereelta.

Analyysin mukaan valituista kansanedustajista ainoastaan 20 on sellaisia, jotka eivät toimi tällä hetkellä aluevaltuutettuna eivätkä kunnanvaltuutettuna. Heistä kaksi on kuitenkin tällä hetkellä europarlamentaarikkona, eli he luopuvat siitä tehtävästä siinä vaiheessa, kun ottavat kansanedustajan tehtävän vastaan.