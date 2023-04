Uusi nimi valikoitui vajaan 600 ehdotuksen joukosta – ÅA:n uudisrakennus on Astra

Gadolinian paikalle Åbo Akademin kampusalueelle tulevan uudisrakennuksen nimeksi on valittu Astra. Nimi valittiin kilpailussa, johon tuli yhteensä 582 ehdotusta.

– On ilahduttavaa, että nimikilpailuun tuli niin paljon ehdotuksia. Monet ehdotuksista olivat suomen- ja englanninkielisiä, mikä on hyvä siinä mielessä, että nimen on toimittava eri kielillä, toimitusjohtaja Lasse Svens kertoo Åbo Akademin säätiön tiedotteessa.

Voittajaksi valittua Astraa ehdotettiin yli 30 kertaa. Tuomaristo perustelee valintaa muun muassa sillä, että Astra on sopiva nimi Tähtikorttelin uudelle rakennukselle, koska Astra tarkoittaa latinaksi tähtiä.

– Astra tunnetaan monissa kulttuureissa, joten se sopii kansainväliselle yliopistolle. Nimiehdotuksen takana oli monia hyviä ja osuvia ajatuksia, kuten tähtiin kurkottaminen, tuomaristoon kuulunut Åbo Akademin yliopistopalvelujen johtaja Heidi Backman sanoo.

Säätiön mukaan ehdotuksia tuli niin paljon, että osa tuomaristosta valitsi ensin kiinnostavimmat ehdotukset, jotka lähetettiin sitten Åbo Akademin kieliasiantuntijoille lausuntoa varten.

Myös Gadolinia ja Gado saivat ehdotuksia. Tuomariston mielestä kyseessä on arvokas nimi, jolla kunnioitetaan suomalaiskemisti Johan Gadolinia. Nimi ei tuomariston mukaan edusta enää rakennuksen käyttötarkoitusta.

Nimen valitsi tuomaristo, joka koostui Åbo Akademin säätiön, Åbo Akademin sekä ulkopuolisista edustajista. Tuomariston jäsenet olivat Tuija Alihaanperä, Heidi Backman, Malin Brännback, Thurid Eriksson, Susanna Häyry, Teemu Kirjonen, Ken Snellman, Lasse Svens, Ellen Söderlund sekä opiskelijajäsenet Carl Englund ja Rudolf Tommos. Sihteerinä toimi säätiön viestintäsuunnittelija Helena Nylund.

Vuoden 2025 alussa valmistuvasta Astrasta tulee osa Tähtikorttelia, johon kuuluvat uudisrakennuksen lisäksi Kirjatorni-kirjasto (Boktornet) ja Åbo Akademin kauppakorkeakoulu. Korttelin nimi Tähti on peräisin Carl Ludvig Engelin Turun kaupungille suunnittelemasta asemakaavasta.

Astran tulevia käyttäjiä ovat Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunnat. Lisäksi tiloihin tulee neuvonta- ja tukipalveluita, kirjastopalveluita, ravintola, kahvila sekä tiloja opetusta, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua varten.