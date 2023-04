Finnairin koneet eivät enää jatkossa lennä Helsingistä Turkuun ja Tampereelle – lentoyhteydet korvataan busseilla

Finnair lopettaa lennot Turkuun ja Tampereelle 1. toukokuuta alkaen. Yhtiö korvaa lennot bussiyhteyksillä, jotka lähtevät Turusta ja Tampereelta kello 4.05 ja vievät asiakkaat Helsinki-Vantaalta lähteville aamulennoille. Vastaavasti puolenyön aikaan lentokentältä lähtevät bussivuorot kuljettavat matkustajat takaisin Turkuun ja Tampereelle.

Finnair on lentänyt Turkuun ja Tampereelle lentoja, joissa lähtö on myöhään illalla Helsingistä ja vastaavasti aikaisin aamulla Turusta tai Tampereelta.

Finnairin verkostosta vastaava johtaja Perttu Jolma kertoo tiedotteessa, että lentojen täyttöaste on ollut noin 35 prosenttia. Koska maayhteydet kaupungeista ovat hyvät, ei lentojen jatkamista koeta taloudellisesti tai ympäristön kannalta kestävänä. Lennot ovat lyhyitä ja päästömääriltään suuria suhteessa pieniin matkustajamääriin, toteaa Jolma. Lennot ovat pituudeltaan noin 25 minuuttia.

– Näin lyhyitä lentoja ei yleensä maailmalla lennetä kuin sellaisilla alueilla, joissa maasto on vaikeakulkuista ja lennoilla ylitetään esimerkiksi merialue tai vuoristoa, Finnairin tiedotteessa sanotaan.

Finnair on jo aiemmin korvannut keskipäivän lentovuorot bussiyhteyksillä vähentääkseen Turun ja Tampereen reittien hiilidioksidipäästöjä.

– Lentojen peruminen on niitä käyttäneille asiakkaille varmasti pettymys, ja olen pahoillani vaivasta, joita tämä heille aiheuttaa. Meidän on kuitenkin katsottava tässä kokonaisuutta, sekä taloudellista puolta että ympäristövaikutuksia, Jolma sanoo.

Toukokuun alusta lähtien Finnair operoi päivittäin yhteensä neljä bussivuoroa Turun ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä ja vastaavasti neljä vuoroa Tampereen ja Helsinki-Vantaan välillä. Toukokuun 8. päivästä lähtien bussivuorot lähtevät Turusta ja Tampereelta keskustan linja-autoasemilta, eivätkä ne enää kulje Turun ja Tampereen lentoasemien kautta.

Kun bussilippu on ostettu osana lentolippua, Finnair huolehtii asiakkaan jatkoyhteyksistä myös tilanteessa, jossa bussi tai lento on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Bussiyhteydellä Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapuvalla asiakkaalla on käytössään myös priority-lähtöselvitys ja -turvatarkastus, mikä nopeuttaa lennolle siirtymistä.

Finnair on lentojen loppumisesta suoraan yhteydessä asiakkaisiin, joilla on varaus Turun ja Tampereen reiteille toukokuun alusta eteenpäin. Asiakas voi valita Finnairin järjestämän korvaavan bussiyhteyden tai perua lennon ja hakea lipun takaisinmaksua.