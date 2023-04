Varhainen kannabiksen käyttö on yhteydessä suurempaan riskiin sairaalahoitoa vaativaan tahalliseen itsensä vahingoittamiseen, masennusoireyhtymään ja ahdistuneisuushäiriöihin myöhemmin elämässä. Löydökset käyvät ilmi Alexander Denissoffin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Tutkimusaineistona oli Pohjois-Suomessa vuonna 1986 syntyneet, jotka vastasivat vuosina 2001–2002 15–16-vuotiaina kysymyksiin kannabiksen ja muiden päihteiden käytöstä. Tutkittavia seurattiin 33 ikävuoteen asti. Vastauksia verrattiin kansallisista rekistereistä kerättyihin diagnoositietoihin.

Kyseessä on ensimmäinen yleisväestöpohjainen tutkimus, jossa tarkastelun kohteina olivat varhaisen kannabiksen käytön yhteys sairaalahoitoa vaativaan tahalliseen itsensä vahingoittamiseen.

– Ajatellaan, että kannabiksen käytön kaltaiset ympäristöriskitekijät ovat erityisen haitallisia nuorten kehittyvälle keskushermostolle. Lisäksi tiedetään, että useimmat mielenterveyden häiriöt puhkeavat viimeistään 30 ikävuoteen mennessä. Siksi juuri tutkimuksessa tarkastelun kohteena oleva ajanjakso on mitä keskeisin tutkittaessa kannabiksen käytön mielenterveydellistä ennustetta, Denissoff kertoo yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksessa todetaan, että kannabiksen käytön ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön yhteys hävisi, kun otettiin huomioon muiden päihteiden käyttö. Kannabiksen ja psykoosin välisestä yhteydestä voidaan tutkimustiedon perusteella esittää varovaisia kausaalipäätelmiä, mutta Denissoffin tarkastelemien ei-psykoottisten mielenterveyshäiriöiden osalta tutkimusnäyttö on vielä liian ohut. Lääketieteen lisensiaatin Denisoffin mukaan tulokset kuitenkin puoltavat käsitystä varhaisesta kannabiksen käytöstä epäsuotuisaa mielenterveyden kehitystä ennustavana tekijänä.

Alexander Denissoff esittää väitöskirjansa “Psychiatric Sequelae of Adolescent Cannabis Use in the Northern Finland 1986 Birth Cohort” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.huhtikuuta kello 12.00 Turun yliopiston Alhopuro-salissa.