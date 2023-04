Laivayhtiö Tallinkin matkustajamäärät kasvoivat alkuvuonna, yhtiö viestittää. Tallink kuljetti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,0 miljoonaa matkustajaa, jossa kasvua vuodentakaiseen on 45,7 prosenttia.

Eniten matkustajamäärät nousivat Tallinna-Tukholma-reitillä, jolla kasvua oli 77 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden. Helsinki-Tallinna-reitillä vastaava kasvu oli 47 prosenttia.

Viime vuoden alun matkustajamääriin vaikuttivat vielä voimassa olleet koronarajoitukset. Tallink Silja vetäytyi viime vuonna Turun ja Tukholman välisestä liikenteestä kokonaan Turku-Kapellskär-reitille kesäkautta lukuun ottamatta. Yhtiön kuljettamien autojen määrä puolestaan kasvoi alkuvuonna 12,3 prosentilla, ollen noin 158 000 kappaletta.

Yhtiön rahtimäärät vähenivät alkuvuonna vuodentakaiseen nähden 14,9 prosentilla. Määrää selittävät laivojen poisvuokraukset ja telakoinnit. Esimerkiksi Turku-Tukholma-reitillä aiemmin liikennöinyt Galaxy on ollut koko alkuvuoden vuokrattuna muualle, eikä enää palaa Turun-reitille.

– On hienoa nähdä matkustajamäärien jatkavan kasvua viime vuosiin verrattuna. Yli miljoona matkustajaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on erittäin hyvä tulos, kun otamme huomioon, että kyseessä on matala sesonki ja kapasiteetti eri reiteillä on ollut pienempi telakoinneista sekä laivojen vuokrauksista johtuen, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene yhtiön tiedotteessa.

