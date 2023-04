Näin presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kommentoivat Suomen Nato-jäsenyyttä: "Jäsenyys ei ole suunnattu ketään vastaan"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on antanut lausuntonsa Suomen Nato-jäsenyydestä. Suomesta tuli puolustusliiton jäsen tiistaina iltapäivällä, kun ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) luovutti liittymiskirjan Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenille.

– Sotilaallisen liittoutumattomuuden aikakausi historiassamme päättyy. Uusi aikakausi alkaa, Niinistö toteaa lausunnossaan.

Presidentti linjaa jokaisen maan maksimoivan oman turvallisuutensa, minkä tekee myös Suomi. Hän sanoo Nato-jäsenyyden vahvistavan kansainvälistä asemaamme ja liikkumatilaamme.

– Jatkossa Suomi on omalla panoksellaan osa Naton yhteistä pelotetta ja puolustusta.

Puolustusliiton jäsenyys tuo turvaa Suomelle, ja Suomi puolestaan tuo turvaa liittokunnalle, Niinistö toteaa ja lupaa, että kaikkien Naton jäsenmaiden turvallisuuteen sitoutuneesta Suomesta tulee luotettava liittolainen.

Suomen jäsenyys ei ole suunnattu ketään vastaan, presidentti linjaa. Niinistön mukaan se ei myöskään muuta Suomen ulko- tai turvallisuuspolitiikan perusteita tai tavoitteita.

– Suomi on vakaa ja ennustettava Pohjoismaa, joka pyrkii ristiriitojen rauhanomaiseen ratkaisuun.

Nato-jäsenyys tulee vaatimaan Suomelta muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä, toteaa Niinistö. Lausunnossa sanotaan liittolaisuuden edellyttävän Suomelta paitsi uudenlaista ajattelutapaa, myös uudenlaista lainsäädäntöä.

Presidentin mukaan Suomi on jo vuosien ajan kehittänyt Nato-yhteensopivuuttaan. Edessä on silti vielä merkittävä työ Suomen puolustuksen yhteensovittamiseksi osaksi Naton yhteistä puolustusta. Puolustusvoimille osoitetaan uusia vaatimuksia ja haasteita, joihin on vastattava, Niinistö sanoo.

– Samalla on selvää, että Suomen merkittävin panos Naton yhteiselle pelotteelle ja puolustukselle rakentuu oman alueemme turvaamisen ja puolustamisen varaan. Tässä suomalainen kokonaisturvallisuusajattelu säilyttää arvonsa. Mutta enää emme tee tätä työtä yksin.

Lausunnossaan Niinistö ottaa kantaa myös Ruotsin tilanteeseen.

– Suomi haki Naton jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa. Suomen jäsenyys ei ole täydellinen ilman Ruotsin jäsenyyttä, hän linjaa.

Presidentin mukaan työ Ruotsin pikaisen jäsenyyden puolesta jatkuu herkeämättä, kuin myös tiivis yhteistyö yhteisen turvallisuuden ja puolustuksen rakentamiseksi koko Pohjolassa.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Suomen liittymistä Natoon. Hän kirjoittaa Twitterissä olevansa ylpeä Suomesta ja suomalaisista.

– Olemme kansakuntana toimineet yhtenäisesti koko tämän historiallisen prosessin ajan. Liittolaisillemme kiitos luottamuksesta. Yhdessä olemme entistäkin vahvempia.

