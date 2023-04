Vema Lift sai uuden omistajan, mutta toiminta jatkuu Kaarinassa

Nostokalustoja valmistavan Vema Liftin uusi omistaja on hongkongilainen Hydr’am International Limited. Vema Liftin tuotteet ovat tuttuja uudelle omistajalle, joka on toiminut niiden jälleenmyyjänä jo 25 vuoden ajan. Uuden omistajan myötä Vema Lift jatkaa toimintaansa Kaarinassa ja kaikki nykyiset työpaikat säilyvät. Vema Lift aloitti toimintansa uuden omistajan alaisuudessa huhtikuun alussa.

Uusi omistaja on Hydr’am International (Hong Kong) Limited keskittyy pelastus-, palontorjunta- ja turvallisuustuotteiden tuotantoon ja jakeluun maailmanlaajuisesti. Yrityksen tuotannossa on palo- ja pelastusautoja, tikkaita sekä muita pelastustoimintaa palvelevia laitteita. Yhtiöllä on sisaryritys Hydram SAS, joka on toiminut Ranskassa vuodesta 1983 saakka. Uudelle omistajalle siirtyy kaupan myötä Vema Lift -tuotemerkki, teknologinen suunnittelu ja osaaminen sekä Kaarinassa sijaitseva tuotantolaitos ja kaikki Vema Liftin työntekijät.

Vema Lift Oy ajautui konkurssiin joulukuussa 2022. Yhtiö oli yksi kolmesta Nordic Rescue Groupin tytäryhtiöstä, jonka enemmistöomistaja oli pääomasijoitusyhtiö Sievi Capital Oyj. Kauppa saatiin päätökseen maaliskuun loppuun mennessä.